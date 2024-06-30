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中國戰略礦產新發現 內蒙古稀土礦床發現2種新礦物

記者謝守真／即時報導
白雲鄂博礦是全球最大的稀土礦床，同時也蘊藏大量的鐵、鈮、鈧、釷及螢石等礦產資源。該礦床1959年以來發現新礦物18種，鄂博鈮礦和翟鈧閃石是在該礦床發現的第19種、第20種新礦物。（取材自觀察者網）
白雲鄂博礦是全球最大的稀土礦床，同時也蘊藏大量的鐵、鈮、鈧、釷及螢石等礦產資源。該礦床1959年以來發現新礦物18種，鄂博鈮礦和翟鈧閃石是在該礦床發現的第19種、第20種新礦物。（取材自觀察者網）

中國地質再有新發現，6月29日，中國科學院地質與地球物理研究所等單位在內蒙古自治區包頭市聯合發布消息指，科研人員在白雲鄂博稀土礦床發現「鄂博鈮礦、翟鈧閃石」兩種新礦物。央廣網表示，這也是白雲鄂博發現的第19種和第20種新礦物，將為戰略關鍵金屬的開發利用提供新的研究方向。

人民日報指出，鄂博鈮礦、翟鈧閃石兩種新礦物是由中國科學院地質與地球物理研究所、包鋼（集團）公司、包頭稀土研究院、中南大學等單位科研人員發現、命名並申報，分別於2024年5月3日和6月3日獲得國際礦物學協會新礦物命名及分類委員會批准。

包鋼總經理李曉表示，白雲鄂博礦是世界最大的稀土礦床，同時也蘊藏大量的鐵、鈮、鈧、釷及螢石等礦產資源。該礦床1959年以來發現新礦物18種，鄂博鈮礦和翟鈧閃石是在該礦床發現的第19種、第20種新礦物。

中國科學院院士、中國科學院地質與地球物理研究所研究員李獻華表示，鄂博鈮礦、翟鈧閃石兩種新礦物的發現，增加了白雲鄂博鈮、鈧資源利用時可供採選的礦物種類。這不僅對白雲鄂博礦床成礦過程及成因研究具有重要意義，也對白雲鄂博礦石採選及製程礦物學等研究提供強大支撐及助力資源高效應用。

據了解，鈮、鈧是白雲鄂博礦床重要的伴生金屬礦產資源，但此前一直未被開發利用。2021年始，中國科學院地質與地球物理研究所研究員范宏瑞研究團隊，依托李獻華包鋼工作站和相關科研項目，在白雲鄂博開展系統的礦物學研究過程中，發現兩種化學成分「異常」的礦物，即鄂博鈮礦和翟鈧閃石，並明確它們的賦存狀態和礦物共生組合等情況。

李獻華再指，鈮和鈧都是極為稀有的策略性關鍵金屬。鈮主要應用於特殊鋼、超導材料和航空航太等領域，而鈧則在鋁鈧合金以及固體氧化物燃料電池中被廣泛使用，兩者能運用在新材料、新能源、信息技術、航空航天、國防軍工等領域，具有重大用途。

新華社29日晚報導，國務院總理李強近日簽署國務院令，公布「稀土管理條例」，自今年10月1日起施行。該條例明確稀土資源屬於國家所有，任何組織和個人不得侵佔或破壞稀土資源，國家對稀土資源實行保護性開採。

另，據美國地質調查局資料顯示，中國是全球最大的稀土生產與儲量國。去年稀土產量為24萬噸，占全球約三分之二。同時，全球17種稀土元素的儲量為1.1億噸，中國就占據4成。

中國科學院地質與地球物理研究所等單位近日宣布，在白雲鄂博礦發現兩種新礦物－「鄂博...
中國科學院地質與地球物理研究所等單位近日宣布，在白雲鄂博礦發現兩種新礦物－「鄂博鈮礦、翟鈧閃石」，這是白雲鄂博發現的第19種和第20種新礦物。（取材自觀察者網）
內蒙古白雲鄂博礦床發現兩種鈮鈧新礦物。圖為包頭市白雲鄂博礦區岩體局部。（取材自內...
內蒙古白雲鄂博礦床發現兩種鈮鈧新礦物。圖為包頭市白雲鄂博礦區岩體局部。（取材自內蒙古廣播電視台微博）

稀土 國務院 李強

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