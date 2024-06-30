亞洲最長壽男子 113歲新四軍老兵上海逝世

晚年的施平老人儼然是個「文藝青年」，愛攝影，愛旅遊，愛看書，愛寫作。(取材自澎湃新聞)

新四軍老戰士、上海市人大常委會原副主任施平，因病醫治無效，6月29日在上海逝世，享年113歲。他此前是亞洲最長壽男性，也是全球第三年長的男性；同時他也是中國科學院院士、西湖大學校長施一公的祖父。

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澎湃新聞報導，施一公此前曾有文章指出，「爺爺年輕時就接受了革命思想的熏陶，就讀浙江大學農學院期間與我的奶奶楊琳結婚。奶奶是當時杭州進步學生革命活動的主要組織者之一，並因此被國民黨 政府判定是共產黨 員而被捕入獄；1935年1月5日，我的父親出生在浙江省杭州市，出生後18天，他的母親就犧牲在監獄 裡。」

據施一公介紹：「爺爺隨後投身革命、參加抗戰，無暇照顧我的父親，只能把他托付給親戚朋友撫養長大。一直到新中國成立後，爺爺四處打聽，才輾轉在雲南老家找到我的父親，並把他接到北京身邊。父親從出生就命苦，可以說沒有真正見到過生母，而直到長大成人後才與生父第一次團聚。」

港媒指出，施平1911年11月出生，是雲南大姚縣人。他1926年於昆明投身大革命，1931年秋考入浙江大學農學院，任學生抗日會主席。1935年「一二九」運動中，施平任浙大學生會主席，發動罷課等抗日救國運動，曾經兩見國民政府領袖蔣介石。面對蔣介石呵斥「你鼓動學潮，破壞了學校正常秩序」，施平的回答是：「我們要求政府抗戰，是愛國的，要我恢復上課，我辦不到。」

1938年1月，施平加入中國共產黨，參加新四軍。他曾擔任北京農業大學、華東師範大學黨委書記，是北京高等教育的開拓者；在「反右」、「文革」等政治運動中歷盡坎坷，遭遇了撤職、審查、批鬥、入獄等18年的冤屈；曾任上海市第八屆人大常委會副主任兼秘書長、中共黨組副書記，1985年離休。

施平百歲之後，仍對新事物充滿好奇心。他喜愛攝影、旅遊、看書、寫作，出了五本攝影集，一部文集。他也曾透露自己長壽的秘訣，表示自己一日三餐非常隨便，菸酒不沾，生活也很有規律，90多歲前還堅持天天去游泳；拍攝時是難得的藝術享受， 心情特別愉快。