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浙江婦堅持健身14年 50歲「阿姨爆改成小姐姐」

中國新聞組／綜合報導
浙江女子芳姐堅持健身14年，50歲仍看起來十分年輕。(取材自瀟湘晨報)
浙江女子芳姐堅持健身14年，50歲仍看起來十分年輕。(取材自瀟湘晨報)

浙江麗水一名50歲女子健身14年的視頻，近日引發網友關注，視頻中，女子看起來十分年輕，有網友表示，「這是阿姨『爆改』小姐姐。」

瀟湘晨報報導，視頻中的女子芳姐表示，她健身前有145斤，健身多年不僅體重降到了110斤，整個人也發生了從內而外的轉變，「健身主要讓我們各方面健康，包括心理上健康，精神上的滿足。」

芳姐是從2011年開始健身的，「當時我情緒很糟糕，暴飲暴食，1米58的我胖到了145斤。」漸漸地，芳姐厭倦了這種無力的生活狀態，開啟了自我改變之路。「那時候就想先減肥，什麽都不懂，就是跑步，早上5公里，晚上5公里，就這樣堅持了快—年。」某天，芳姐聽到兒子誇她變漂亮了，她很開心。「那時候我用6個月瘦了近40斤，我就愛上了健身，想變得更好。」

多年以來，芳姐利用碎片時間學習健身知識，為此還和幾位朋友一起開了一家小型健身房，「一開始是方面自己訓練，後來來鍛鍊的人也越來越多。」直到現在，芳姐仍會每天堅持鍛鍊，「每天早上會有40分鐘的空腹有氧，下午下班後有一個小時的力量訓練。」

如今，芳姐成了別人眼中自律的榜樣，在無形中也影響了一小部分渴望改變的人，「以前很多人總覺得哪有這麽多的空閒時間，會覺得健身不重要，早上起床還不如多睡幾分鐘，特別是和我同齡的人。後來他們看到我的變化後，他們也發現健身不僅僅是健身，健身後狀態好，身體就會很年輕，思維也不會老化，會願意去學習去接受新鮮的事物。」芳姐身邊也有不少人受到她的影響後開始健身，「健身不僅讓我們變得精力充沛，也能讓我們的情緒更加穩定。」

芳姐健身前。(取材自瀟湘晨報)
芳姐健身前。(取材自瀟湘晨報)

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