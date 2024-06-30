11歲女孩「滑」進巴黎奧運 或成中國最小選手

11歲女孩鄭好好在巴黎奧運會資格系列賽布達佩斯站滑板女子碗池預賽中，最佳成績獲得72.60分。(新華社)

近日，在巴黎奧運 會資格系列賽布達佩斯站滑板項目比賽中，年僅11歲的中國碗池滑手鄭好好以「45秒奇蹟」，「壓哨」鎖定巴黎奧運會參賽資格，有望成為中國奧運代表團巴黎奧運會年齡最小參賽選手。鄭好好9歲就立下進軍奧運的夢想，如今不到三年就即將圓夢，背後是她在艱難困苦訓練過程中的堅持，和小小年紀面對巨大壓力所展現的鎮定。

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新華社報導，在資格賽首輪，鄭好好發揮出色，得到63.49分；第二輪，她出現失誤僅僅拿到43.84分。陪鄭好好到布達佩斯的媽媽王哲在和教練計算後得出結論：最後一輪，鄭好好必須拿到67.34分以上，才有機會晉級奧運會。這個分數像一座大山一樣矗立在面前，唯有放手一搏，鄭好好在最後一輪，直接加了兩個難度動作。

「她下碗池滑行那45秒，幾乎是我人生中最漫長的45秒。」王哲說。面對巨大的壓力，這個11歲的女孩卻在最後一滑中發揮到極致：72.6分，這是個奇蹟。「那一刻，有種夢想成真的感覺。」鄭好好說。

據報導，鄭好好的滑板之路足夠傳奇。7歲開始練習滑板的她，不到9歲就登上了2021年陜西全運會的舞台，奧運夢想的種子也埋在了她的心底。但誰也沒想到，不到三年，這個夢想照進了現實。但箇中艱難困苦卻超乎想像，45秒的奇蹟背後，是多少次跌倒與再次站起。

有一件事過去兩年多，王哲提起來還很心疼。2021年全運會結束後半個月，鄭好好在一次訓練時從碗池高處跌落，撐地時一根手指骨折，一枚指甲蓋被當場掀掉。「有那麼一瞬間，我想勸孩子放棄吧。但我問她哭那麼傷心是因為疼嗎，她說，是怕指甲蓋長不出來，以後參加不了奧運會。」王哲說。