11歲女孩「滑」進巴黎奧運 或成中國最小選手
近日，在巴黎奧運會資格系列賽布達佩斯站滑板項目比賽中，年僅11歲的中國碗池滑手鄭好好以「45秒奇蹟」，「壓哨」鎖定巴黎奧運會參賽資格，有望成為中國奧運代表團巴黎奧運會年齡最小參賽選手。鄭好好9歲就立下進軍奧運的夢想，如今不到三年就即將圓夢，背後是她在艱難困苦訓練過程中的堅持，和小小年紀面對巨大壓力所展現的鎮定。
來源：YouTube
新華社報導，在資格賽首輪，鄭好好發揮出色，得到63.49分；第二輪，她出現失誤僅僅拿到43.84分。陪鄭好好到布達佩斯的媽媽王哲在和教練計算後得出結論：最後一輪，鄭好好必須拿到67.34分以上，才有機會晉級奧運會。這個分數像一座大山一樣矗立在面前，唯有放手一搏，鄭好好在最後一輪，直接加了兩個難度動作。
「她下碗池滑行那45秒，幾乎是我人生中最漫長的45秒。」王哲說。面對巨大的壓力，這個11歲的女孩卻在最後一滑中發揮到極致：72.6分，這是個奇蹟。「那一刻，有種夢想成真的感覺。」鄭好好說。
據報導，鄭好好的滑板之路足夠傳奇。7歲開始練習滑板的她，不到9歲就登上了2021年陜西全運會的舞台，奧運夢想的種子也埋在了她的心底。但誰也沒想到，不到三年，這個夢想照進了現實。但箇中艱難困苦卻超乎想像，45秒的奇蹟背後，是多少次跌倒與再次站起。
有一件事過去兩年多，王哲提起來還很心疼。2021年全運會結束後半個月，鄭好好在一次訓練時從碗池高處跌落，撐地時一根手指骨折，一枚指甲蓋被當場掀掉。「有那麼一瞬間，我想勸孩子放棄吧。但我問她哭那麼傷心是因為疼嗎，她說，是怕指甲蓋長不出來，以後參加不了奧運會。」王哲說。
8月6日，奧運會女子碗池比賽將在巴黎協和廣場舉行，鄭好好將滑出中國少年的風采。而五天之後的8月11日，巴黎奧運會閉幕的日子，鄭好好將迎來自己12歲的生日。對這位滑板少女來說，過去的一切，恰似她的名字，剛剛好，而未來的一切，才剛剛開始。
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