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水位漲逾1.6米 武漢關5口雕塑剩2口 貴州千年古鎮泡洪水裡

中國新聞組／北京30日電
武漢關水位兩天上漲超1.6米，漢口江灘「一家五口」雕塑已被淹沒大半。（ 取材自齊魯壹點）
武漢關水位兩天上漲超1.6米，漢口江灘「一家五口」雕塑已被淹沒大半。（ 取材自齊魯壹點）

中國暴雨引發洪災情況仍在持續。其中，長江漢口站（武漢關）水位，僅兩天就上漲超1.6米，當地江灘標誌性景觀「一家五口」雕塑，已從「五口」被上漲的江水淹沒到只剩「兩口」，且水位達到胸口。另，貴州鎮遠昨現最大洪峰流量，已超越當地90年代洪災的歷史紀錄，水位高達頸部，這座千年古鎮被「泡」在洪水裡，預料災情慘重。

來源：YouTube

據齊魯壹點報導，6月28日7時至6月29日7時，武漢市出現大暴雨，漢口地區累計雨量125.5至224.6毫米；6月29日上午11時，長江漢口站（武漢關）水位已達26.65米，距27日越過25米設防水位僅兩天，水位上漲已超1.6米以上。武漢市防辦預測，未來四天，長江漢口站水位將繼續維持在27.30米的警戒水位以下。

上游來水疊加本地降雨，再加上下游頂托共同影響，長江武漢段水位連日來較快上漲，逐漸淹沒江灘一些標誌性景觀。以「一家五口」雕塑為例，6月27日僅僅淹沒雕塑基座，還有市民與雕塑合影打卡。而到了6月29日，江水已淹沒到雕塑中成年人的胸口。

另據上游新聞報導，貴州省持續暴雨，上游洩洪導致㵲陽河出現超越當地90年代以來破紀錄洪峰，知名千年古城鎮遠昨慘遭洪水淹沒，多間沿河商鋪已看不到一樓，有船被沖走，多輛汽車滅頂，當地官方緊急撤離民眾，有居民使用木板將受困老人抬出，洪水已沒過救援者脖子處。古城已淪為水鄉澤國。

「鎮遠此次洪峰主要受上游泄洪疊加暴雨影響。」當地官方人士稱。目前㵲陽河水位有所下降，各項應急措施正在籌備當中，「縣城三分之二地區停電。目前無人員傷亡情況報告。」

鎮遠設縣迄今已有2280多年歷史，是5A級旅遊風景區，受6月29日暴雨影響，當天鎮遠古鎮所有景區暫停開放。

暴雨 武漢 洪水

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