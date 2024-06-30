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李雲迪涉嫖妓遭禁 同框任正非想復出？

中國新聞組／北京30日電
李雲迪同框任正非。（取材自微博）
李雲迪同框任正非。（取材自微博）

中國鋼琴家李雲迪近日一段與華為集團創辦人任正非同框的影片引發熱議。李雲迪2021年因嫖娼被抓，一度消失在公眾視野，這是他三年來首次在中國亮相。

中央社引述港媒報導，華為21日在其東莞松山湖總部舉辦了2024年開發者大會。根據現場流傳的影片，任正非身旁站著的男子與李雲迪頗為相似。

影片中，任正非穿著藍色短袖配卡其色休閒褲，臉上掛著笑容；李雲迪穿著短袖藍上衣與牛仔褲。

影片曝光後，引起中國網友議論。有中國網友說，華為與任正非在中國人民的心目中是很好的，疑問「怎麼會和一個嫖娼的人來往？這不是有損形象嗎？」

也有中國網友說，「任正非看中的是李雲迪的才華，忽略他曾經犯錯誤」，事情已經過去，沒必要舊事重提。還有網友表示，當初封殺李雲迪就是一個錯誤，他年輕未婚，嫖娼是個錯誤，但沒有對任何人造成傷害。中國社會竟然不能給他一個改過的機會。

有網友還表示，可能任總要表達他一向的觀點：「在容錯糾錯方面，對待年輕人方面，任總做了個表率」、「一個年輕人，總會有犯錯的時候，如果不是大奸大惡的人，沒必要一棍子打死」。

李雲迪被稱為「鋼琴王子」。2021年10月他在北京嫖娼被「朝陽群眾」舉報，中國音樂家協會宣布取消其會員資格，眾家官媒也一致譴責，並指他可能無法再繼續演藝行業。

2023年10月，被封殺兩年的李雲迪在澳洲復出演出，被比喻為「王子回歸」，這是他醜聞後的第一次公開表演。

出生於1982年的李雲迪在2000年參加第14屆蕭邦國際鋼琴比賽。該賽事是世界上最著名、級別最高的鋼琴比賽之一，五年一屆，且以公正嚴格稱著，若評為認為該屆參賽者沒有足夠資格獲獎，該獎便會空缺。

當年，18歲的李雲迪以蕭邦的「e小調第一鋼琴協奏曲」（Op. 11）獲得滿堂喝采，拿下金獎，終止了該獎連續15年的空缺。且至今仍是蕭邦國際鋼琴比賽最年輕的金獎得主。

2019年10月10日，李雲迪獲頒波蘭至高「榮耀藝術」文化勳章金牌，成為第一位獲此殊榮的中國籍鋼琴家。波蘭駐華大使賽熙軍親自為李雲迪授勳。

李雲迪 任正非 華為

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