李雲迪涉嫖妓遭禁 同框任正非想復出？

李雲迪同框任正非。（取材自微博）

中國鋼琴家李雲迪 近日一段與華為 集團創辦人任正非 同框的影片引發熱議。李雲迪2021年因嫖娼被抓，一度消失在公眾視野，這是他三年來首次在中國亮相。

中央社引述港媒報導，華為21日在其東莞松山湖總部舉辦了2024年開發者大會。根據現場流傳的影片，任正非身旁站著的男子與李雲迪頗為相似。

影片中，任正非穿著藍色短袖配卡其色休閒褲，臉上掛著笑容；李雲迪穿著短袖藍上衣與牛仔褲。

影片曝光後，引起中國網友議論。有中國網友說，華為與任正非在中國人民的心目中是很好的，疑問「怎麼會和一個嫖娼的人來往？這不是有損形象嗎？」

也有中國網友說，「任正非看中的是李雲迪的才華，忽略他曾經犯錯誤」，事情已經過去，沒必要舊事重提。還有網友表示，當初封殺李雲迪就是一個錯誤，他年輕未婚，嫖娼是個錯誤，但沒有對任何人造成傷害。中國社會竟然不能給他一個改過的機會。

有網友還表示，可能任總要表達他一向的觀點：「在容錯糾錯方面，對待年輕人方面，任總做了個表率」、「一個年輕人，總會有犯錯的時候，如果不是大奸大惡的人，沒必要一棍子打死」。

李雲迪被稱為「鋼琴王子」。2021年10月他在北京嫖娼被「朝陽群眾」舉報，中國音樂家協會宣布取消其會員資格，眾家官媒也一致譴責，並指他可能無法再繼續演藝行業。

2023年10月，被封殺兩年的李雲迪在澳洲復出演出，被比喻為「王子回歸」，這是他醜聞後的第一次公開表演。

出生於1982年的李雲迪在2000年參加第14屆蕭邦國際鋼琴比賽。該賽事是世界上最著名、級別最高的鋼琴比賽之一，五年一屆，且以公正嚴格稱著，若評為認為該屆參賽者沒有足夠資格獲獎，該獎便會空缺。

當年，18歲的李雲迪以蕭邦的「e小調第一鋼琴協奏曲」（Op. 11）獲得滿堂喝采，拿下金獎，終止了該獎連續15年的空缺。且至今仍是蕭邦國際鋼琴比賽最年輕的金獎得主。

2019年10月10日，李雲迪獲頒波蘭至高「榮耀藝術」文化勳章金牌，成為第一位獲此殊榮的中國籍鋼琴家。波蘭駐華大使賽熙軍親自為李雲迪授勳。