電器業內卷 格力開懟小米：你的技術是什麼

格力董事長董明珠。（中新社資料照片）

中國知名家電大廠格力電器槓上競爭對手小米 ，格力董事長董明珠28日在年度股東大會上砲轟對手，「小米在網上號稱自己成為第一，但全是靠別人廠家做的產品」，更直言「你的技術是什麼？」

據第一財經、財聯社等媒體報導，近期中國網路上有一些文章與短影音指出，小米空調的銷量超過格力空調，董明珠在股東會 上直接做出上述回應。

董明珠表示，最近網上「編造的謠言較多」，「我們不斷打假」。她質問，「小米說自己（空調）第一名，全靠別的廠家做產品，你的技術是什麼？誰是第一，消費者心裡有桿秤」。

奧維雲網數據顯示，小米空調2024年1-5月線上銷額市占為9.09%，銷額同比增加84.46%；線下銷額同比增加8344.41%。就銷額增速而言，遠超格力和美的，但銷額市占還相差較遠。財聯社報導，董明珠在談及行業競爭時直接對小米空調「開戰」，質疑小米無自己的核心技術。

紅星新聞也報導，小米空調在銷額增速上「來勢洶洶」，但從市場規模來看與其他頭部品牌還相差不小。紅星資本局注意到，格力2023年年報顯示，空調業務貢獻了1512.17億元（人民幣，下同，約208.07億美元）的營收，占公司總收入的73.76%。美的集團2023年年報顯示，暖通空調板塊實現了1611.11億元的營收。此外，2023年度，海爾的空調營業收入為456.6億元。

儘管小米沒有公布空調業務的具體營收，但出貨量數據會公布在財報中。小米2023年年報顯示，空調產品出貨量超440萬台，同比增長49%。2024年一季度，小米空調產品出貨量69萬台，同比增長63%。

董明珠在會上並談及，今年夏天不熱、下雨較多，對空調行業多少有點影響。去年格力電器面臨各種壓力，卻取得史上最好業績，這是新的起點。面對今年的市場壓力，「格力空調是看家的，要做到最好，增長點在冰箱和洗衣機」。

這不是第一次董明珠槓上小米。2019年，董明珠就曾說小米是「小偷」，她也曾說過，「如果小米缺乏自己的專利技術，就輸定了」。