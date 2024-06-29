愛孔子、老子 法女星「乘風2024」彈唱打動中歌迷

喬伊絲拿着吉他彈唱膾炙人口的法國民謠「香榭麗舍大街」。 （取材自新京報／受訪者供圖）

法國女歌星喬伊絲若納唐 (Joyce Jonathan) 在今年參加了湖南衛視的熱門節目「乘風2024」競演節目中獲得頭冠。36人最後選出12人成團，Joyce也是其一。

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巴黎人報報導，綜藝節目乘風2024拍攝期間，喬伊絲的每季瀏覽量已衝到135億次。她用法文演唱「香榭麗舍大街」、用中文與中國歌手韓雪合唱「身後」，深深打動了觀眾。

法廣網報導，喬伊絲的媽媽在她八歲半的時候帶她去中國旅遊，近15年來她經常去中國，對學習中文也非常有興趣她喜愛孔子、老子的哲理。覺得中國的智慧給了她心靈上的撫慰，用她自己的語言就是心靈上的瑜伽。

喬伊絲喜歡中國文化。（取材自微博）

「乘風2024」今年升級為一檔彙集全球女性精英的國際文化交流綜藝。本季節目共邀請了來自中國、美國、法國、俄羅斯 等國家的36位女性嘉賓。

據文學網報導，喬伊斯Joyce在「乘風2024」第一期節目中，站在以中國傳統24節氣為主題的舞台上，拿着吉他彈唱了膾炙人口的法國民謠「香榭麗舍大街」。不僅如此，她還和中國歌手薩頂頂、韓雪、袁婭維合唱了法語歌曲「玫瑰人生」，東西方音樂元素的完美融合，令人嘆為觀止。

除了演唱法語歌曲，她還大膽嘗試了中國戲曲，用一口流利的長沙話演唱了越劇選段「天上掉下個林妹妹」，Joyce用流利的中文發音和悠揚的戲曲唱腔，再度驚艷全場。

據「觀點」雜誌透露，5月31日，喬伊斯贏得了法國總理阿塔爾的支持。阿塔爾在發給她的信息中說，祝賀你參加中國乘風2024綜藝節目，我為你感到無比高興和自豪。乘風2024將會是一個美好的旅程，我堅信你會光彩照人的。你參加這個綜藝節目也會更好地見證法中友誼。