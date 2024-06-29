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步履蹣跚被拍 鍾南山認「患厲害痛風」：盼為祖國工作70年

中國新聞組／綜合報導
廣州醫科大學舉行2024年畢業典禮暨學位授予儀式，中國工程院院士鍾南山出席儀式。(視頻截圖)
廣州醫科大學舉行2024年畢業典禮暨學位授予儀式，中國工程院院士鍾南山出席儀式。(視頻截圖)

88歲的中國工程院院士鍾南山日前出席廣州醫科大學畢業拍攝時，被拍到步履蹣跚，引發討論。他28日出席該校畢業典禮，回應此事，透露自己患有痛風，心肝腦肺腎都還正常，沒有什麼大事，「我已經為祖國健康服務64年了，希望最低限度健康服務70年。」

來源：YouTube

中國青年報報導，廣州醫科大學28日舉行2024年畢業典禮暨學位授予儀式，鍾南山在畢業典禮上致辭指出：「不是傑出者才去追夢，只有追夢的人才有可能成為傑出者。」鼓勵年輕人，要對未來有信心。「我們不但要有理想，更要有夢想；不但要有要求，更要有追求；不但要有志氣，更加要爭氣；不但要有熱情，更要有激情。」

鍾南山還幽默地說，以前有「為祖國健康工作50年」這句口號，現在自己已經工作了64年，超額了。做到這一點，心態很重要，保持平靜，除此之外，飲食、睡眠、鍛鍊身體也很重要。就算自己很忙，回到家也會活動活動。鍛鍊身體就像存錢，錢存得越多，以後身體會連本帶利還給我們。

他建議學生，保持良好的身體素質，享受工作，享受生活，享受家庭幸福，為家庭和社會多作貢獻。

對於日前腿腳不便的傳聞，鍾南山回應表示，自己的痛風「非常厲害」，「差不多二十幾天都沒好，接著在腳踝部位有相應的感染，造成自己一些活動的困難。」但他也說自己心肝腦肺腎都還正常，沒有什麽大事。「我已經為祖國健康服務64年了，希望最低限度健康服務70年。」

鍾南山日前在參加廣州醫科大學畢業拍攝時，行走緩慢，身旁有人攙扶，似乎腿部不便。(...
鍾南山日前在參加廣州醫科大學畢業拍攝時，行走緩慢，身旁有人攙扶，似乎腿部不便。(視頻截圖)

鍾南山

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