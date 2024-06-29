我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「沒有通過自己的測試」 紐時社論籲拜登自行退選

如果陣前真「換拜」 民主黨策士：川普就麻煩大了

湖北女暴雨後撿1條40斤大魚 做剁椒魚頭…能吃嗎?專家出聲了

中國新聞組／北京29日電
湖北赤壁女子在暴雨洪災後「撿」到一條大雨，準備拖回去做剁椒魚頭。（取材自快科技）
湖北赤壁女子在暴雨洪災後「撿」到一條大雨，準備拖回去做剁椒魚頭。（取材自快科技）

近日湖北遭遇連續降雨導致水位上漲，湖北赤壁一名女子偶然發現河中漂來一條重約40斤的大魚，興奮地將其撈起帶回家做成剁椒魚頭和家人一起享用。不過專家卻說，洪水泡過的魚，體內有病毒或細菌，吃了很容易發生食物中毒等問題，不建議食用。專家的建議引來不少網友吐槽「都快餓死了，有啥不能吃的？」，也有人認為食安重要，這次聽專家的。

據快科技報導，赤壁女子暴雨中拖著一條約40斤大魚的視頻近日在網上引發熱議。有媒體詢問了專家的意見，科信食品與健康信息交流中心副主任表示，從洪水裡面撿到的魚蝦是不建議吃，它的體內有病毒或者細菌，一旦吃了很容易引發腹瀉瘧疾等問題。

此外，洪水來源可能有汙水廠或化糞池的汙水等，還會沖刷大量的垃圾、化學物質、工業廢料和其他污染物進入水體，池塘裡的魚被糞水雨水河水混為一體的洪水沖刷、浸泡，且不知道其在這樣的水體裡生活了多久，喝了多少糞水，水裡的有害物質都附著在魚的表面，充斥在魚的內臟裡，不論死活都不建議食用這種受到污染的魚，其他與洪水接觸過的食物也都不要吃。

對於這樣的建議，有網友唱反調，表示專家說的話自己從來不聽，還有人表示放心大膽地吃，只要做熟了，什麽事都沒有。不過也有網友認為這種時候還是聽聽專業人士的意見，畢竟洪水之後可能會有瘟疫發生。撿到魚的女子也在評論區詢問這條魚能不能吃的問題，有網友回應：前兩天上游水庫（陸水湖）在泄洪，魚估計被沖下來的。

洪水 暴雨

上一則

三中全會前 中國總理李強「不能下猛藥」言論遭刪

延伸閱讀

長江第1號洪水形成 中下游防汛形勢嚴峻

長江第1號洪水形成 中下游防汛形勢嚴峻
美首季GDP終值小幅上修至1.4% 2年來最慢 專家看好Q2

美首季GDP終值小幅上修至1.4% 2年來最慢 專家看好Q2
尼泊爾季風暴雨 引發山崩洪水釀至少14死

尼泊爾季風暴雨 引發山崩洪水釀至少14死
洪水沖來「豬堅強」 卡空調外機12小時獲救

洪水沖來「豬堅強」 卡空調外機12小時獲救

熱門新聞

饅頭示意圖。（取材自微博）

把公司發的饅頭帶回家被指盜竊 廚師一怒告上法院 結果出來了

2024-06-21 09:30
葉海洋和雙胞胎兒子。(取材自微博)

吉林女富豪葉海洋稱在美生雙胞胎 網2點質疑非親生

2024-06-22 07:00
江蘇女學生姜萍，以第12名的成績挺進2024阿里巴巴全球數學競賽決賽，力壓海內外知名大學的數學高手，一夕暴紅。（取材自微博）

阿里數學決賽試題公布 網喊「天書」：這是考英語還是數學？

2024-06-24 02:21
雷軍騎自行車上班引熱議，這輛車售價人民幣1.5萬元，網友不淡定。 （取材自快科技）

雷軍騎售價1.5萬人民幣的自行車上班 網認同卻不淡定…

2024-06-21 06:30
中國學者鄭永年稱，「當人們說世界大戰的時候，需要考量的並非是戰爭是否有可能，而是戰爭的形式問題」。（美聯社）

習近平「國師」預言世界大戰恐爆發：美國正將戰爭引向亞太

2024-06-24 03:47
中國非法移民搭乘豪車到小房間。（視頻截圖）

77中國人搭豪車偷渡義大利 轉身淪奴工 被拍裸照、無限期工作

2024-06-28 06:30

超人氣

更多 >
支票帳戶不要多於3000元 銀行櫃員告訴你為什麼

支票帳戶不要多於3000元 銀行櫃員告訴你為什麼
太晚登機沒有隨身行李空間 空服員透露機上分配原則

太晚登機沒有隨身行李空間 空服員透露機上分配原則
18歲女兒有博士學位 母親分享教養孩子第一守則

18歲女兒有博士學位 母親分享教養孩子第一守則
臨陣換將 誰來接替拜登？博彩網站賭這9人

臨陣換將 誰來接替拜登？博彩網站賭這9人
開著旅館上路 全美露營車銷量上升

開著旅館上路 全美露營車銷量上升