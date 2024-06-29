湖北女暴雨後撿1條40斤大魚 做剁椒魚頭…能吃嗎?專家出聲了

湖北赤壁女子在暴雨洪災後「撿」到一條大雨，準備拖回去做剁椒魚頭。（取材自快科技）

近日湖北遭遇連續降雨導致水位上漲，湖北赤壁一名女子偶然發現河中漂來一條重約40斤的大魚，興奮地將其撈起帶回家做成剁椒魚頭和家人一起享用。不過專家卻說，洪水 泡過的魚，體內有病毒或細菌，吃了很容易發生食物中毒等問題，不建議食用。專家的建議引來不少網友吐槽「都快餓死了，有啥不能吃的？」，也有人認為食安重要，這次聽專家的。

據快科技報導，赤壁女子暴雨 中拖著一條約40斤大魚的視頻近日在網上引發熱議。有媒體詢問了專家的意見，科信食品與健康信息交流中心副主任表示，從洪水裡面撿到的魚蝦是不建議吃，它的體內有病毒或者細菌，一旦吃了很容易引發腹瀉瘧疾等問題。

此外，洪水來源可能有汙水廠或化糞池的汙水等，還會沖刷大量的垃圾、化學物質、工業廢料和其他污染物進入水體，池塘裡的魚被糞水雨水河水混為一體的洪水沖刷、浸泡，且不知道其在這樣的水體裡生活了多久，喝了多少糞水，水裡的有害物質都附著在魚的表面，充斥在魚的內臟裡，不論死活都不建議食用這種受到污染的魚，其他與洪水接觸過的食物也都不要吃。

對於這樣的建議，有網友唱反調，表示專家說的話自己從來不聽，還有人表示放心大膽地吃，只要做熟了，什麽事都沒有。不過也有網友認為這種時候還是聽聽專業人士的意見，畢竟洪水之後可能會有瘟疫發生。撿到魚的女子也在評論區詢問這條魚能不能吃的問題，有網友回應：前兩天上游水庫（陸水湖）在泄洪，魚估計被沖下來的。