福壽螺冒充田螺 湖南、重慶驚現產業鏈…1隻含6000條寄生蟲

湖南岩汪湖鎮黃蘆山村裡的福壽螺加工廠，女工快速篩選桌上成堆的福壽螺肉。(取材自澎湃新聞)

你吃的「田螺」可能並非真田螺，而是寄生蟲多達6000條甚至可能致命的福壽螺。媒體調查發現，湖南、重慶等地有許多加工廠專從野外捕撈價格極為低廉的福壽螺，去殼加工後「偽裝」成田螺肉流進餐廳、小吃等市場上販售，由於難以分辨，幾乎都被消費者吃下肚，不少網友直呼「太嚇人了」。

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澎湃新聞報導，在湖南、重慶等多地暗訪調查發現，從野外捕撈的福壽螺價格極為低廉，與田螺、環棱螺價格相差數倍，多被去殼加工「偽裝」成田螺肉，流入市場，經剝殼篩選成串或熟製等工藝後，讓人難以分辨。

在湖南漢壽縣岩汪湖鎮黃蘆山村的一個加工廠，彩鋼瓦搭建的廠房內彌漫著腥臭味，幾位女工圍坐著快速篩選桌上成堆的螺肉，將篩好的螺肉鏟進塑料筐、秤重，再送入冷庫，等待廠家的貨車整箱拉走。

加工廠的負責人稱，近年來田螺數量減少，野外水域的福壽螺越來越多，帶殼福壽螺容易被看出，這幾年，他們主賣去殼的福壽螺凍肉，一年銷量有幾百噸，主要銷往一些餐飲店和預製菜工廠。

在常德市武陵區水星街一家名為「小斌麻辣燙」的當地連鎖店中，紅油鍋裡煲著螺肉串吃起來帶腥味，肉質有些發爛，但仍可以辨認出有些是福壽螺，但店員均稱賣的是田螺肉。常德市文理學院後街是當地有名的美食街，多家麻辣燙店使用的螺肉串中均有福壽螺，但店員也稱是田螺肉。多位在場的消費者直言，分不出兩者區別。

相關報導引發網友熱議，不少網友表示，「賺錢得有道，別拿消費者的健康開玩笑」，也有網友感嘆太嚇人了，「從此以後各種螺只要看不見外殼的一律不吃」。

九派新聞報導，福壽螺屢屢被關注都和牠體內的「廣州管圓線蟲」有關。一隻福壽螺中可含寄生蟲3000到6000條，如果生吃或者吃未煮熟煮透的螺肉，很容易引起廣州管圓線蟲病。活的廣州管圓線蟲幼蟲被吃進去後，可穿過腸壁，隨血流到達身體各器官，引起機械損傷和炎症反應，最嚴重的是侵犯中樞神經系統，引起腦膜炎或腦膜腦炎。

福州市疾病預防控制中心傳染病防控科醫師廖強冰表示，患者一般在進食螺肉後二到五天發病，嚴重者可導致癱瘓、死亡。診斷治療及時，絕大多數患者預後良好，但極個別感染蟲體數量多者，病情嚴重可致死亡，或會破壞神經組織，導致癡呆等後遺症。