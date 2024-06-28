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嫦六開艙帶回1935克月背土壤 「和正面月壤不一樣」

中國新聞組／北京28日電
國家航天局28日向中國科學院移交嫦娥六號樣品容器，經初步測量，嫦娥六號任務採集月球樣品1935.3克。（新華社）
國家航天局28日向中國科學院移交嫦娥六號樣品容器，經初步測量，嫦娥六號任務採集月球樣品1935.3克。（新華社）

嫦娥六號返回器帶回的月背土壤28日公開，共採集樣品1935.3克，已由國家航天局移交給中國科學院啟動科研；相關話題引發熱議，美國政府和中國專家討論「擔心玉兔軋了阿姆斯壯的腳印」閱讀量近億，不少網民諷美「不會自己上去弄個圍欄或保護罩把腳印圈起來嗎」。而嫦娥六號在月背挖了個「中」字，總設計師語帶玄機：「請大家體味其中的奧祕」。

影音來源：YouTube

綜合媒體報導，嫦娥六號任務實現人類首次在月球背面順利取樣返回，「蟾宮挖寶」滿載而歸，嫦娥六號任務總設計師胡浩表示，「採樣過程中，就感覺到月球背面和正面的月壤狀態似乎不太一樣」，他形容，兩次採樣的「手感」不同，正面的月壤較細膩、鬆散，背面的與此不同，這讓人們有了更高的期待，希望科學家們有新的發現。

胡浩指出，還有可能採集到月球深部甚至月幔的樣品，有助於了解太陽系早期的演化歷史和判斷歷史，推動比較行星學的研究。

對於在月背「挖土」挖出個「中」字，胡浩表示，「挖成這樣子，很多同志猜想是不是刻意的？其實不是刻意，但是確實很有意思。這件事請大家體味其中的奧秘。」同時，也出現了不少關於「中國式浪漫」的解讀。 

此前中國月球探測器著陸月面、「玉兔」出發幹活，美國政府就急於跟中國專家討論「如何保護人類在月球上的歷史遺跡」，其中就包括登月第一人在月球上留下的阿姆斯壯腳印；美國方面擔心的點在於，「玉兔」的車轍會軋了阿姆斯壯的腳印嗎？ 

有網友表示，「這個太簡單了，美國不是幾十年前就上去過，再去一次還不是像串門一樣？直接去趟月球整個保護罩把那腳印罩起來不就完事了。」

另外，嫦娥六號成功完成任務後，1969年美國阿波羅號是否成功登月的舊陰謀論再度點燃，社群網站上，人們發布了多張美國數度阿波羅登月行動的照片，並將它們與嫦娥六號做對比，暗示阿波羅登月計畫的真實性存疑；有專家評論認為，這些謠言顯示，在中國反美情緒進一步加劇。

另據了解，中國後續將對小行星實施取樣返回，有望率先實現人類火星取樣返回，並對木星進行探測。

嫦娥六號在月背「挖」了個「中」字。（取材自微博）
嫦娥六號在月背「挖」了個「中」字。（取材自微博）

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