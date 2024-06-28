貴州這一班49人 48個高考過600分 師：他們來自山村 主動不放假

貴州省六盤水市第二中學高三（1）班49人，其中48個高考過600分。(取材自北京青年報)

貴州省六盤水市第二中學高三（1）班49名學生高考 平均成績640分，其中48人超過600分。班主任段馬林表示，班上有三分之二學生來自大山的留守兒童，但他們努力學習，還主動要求不放假，留在學校自習，難能可貴。學生們說，班上694分六盤水市的「物化生」高考狀元早上6點就到校自習的習慣，帶動了全校的讀書風氣，「整個二中取得好成績都和她有關」。

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北京青年報報導，貴州省2024年高考成績24日發布，六盤水市第二中學高三（1）班49名同學，高考平均成績640分，最高分694分，最低分598分，其中48名同學的高考成績超過了600分。段馬林表示，該校是縣域中學，剛入學時學生們的成績都很一般，且大部分是來自大山的孩子，這三年裡他和老師們見證了孩子們的努力，「我們希望學習能讓孩子們的未來有更多的選擇。」

語文老師陳雪說，二中當年招生的成績在市裡只能排上第四名，可半年後，二中的成績就排到了第一，一直到這批孩子高考。

「團隊的協作力很重要，我們每一位老師都會積極的去溝通發現的問題和教學方法。」陳雪說，「這些孩子真的很愛學習，到了假期還會主動和我們說，『老師少放幾天假，給我們兩天時間回家看看就行』。」陳雪說，假期，哪怕他們沒有補習安排，很多學生也都會選擇留在學校自習。

高考中，1班有一名同學以694分的成績成為了六盤水市的「物化生」高考狀元。在同學和老師們的眼中，1班，甚至整個二中能在高考中取得這麽好的成績都與她有關。

「在她的影響下，我們每一個人都在拼了命的努力。」班長華璨說，早操時間6點30分，這名同學早上6點就到教室自習，大家不約而同和她一起6點就出現在教室。」其他班也紛紛效仿，任課老師也每天6點20就到學校陪他們一起努力。

「我們學校比較特殊，學校傳承的精神也影響了學生，他們每一個人都很能吃苦。」段馬林說，整個二中大部分學生都來自大山，1班有三分之二的學生不僅來自大山，還是留守兒童，「我也是從農村出來的孩子，學習讓我的未來有了更多的選擇，這些孩子們在老師的引導下明白學習的重要性。

「這一屆1300多名學生，今年一本上線率達到75%，本科率99.5%，這是我們一個縣域高中從來都沒想到過的事。」陳雪說。

華璨已經和好朋友約好，一起報考西安或者成都的大學。華璨說，「是1班同學們的團結和老師們的共同努力才有我們現在成績，大家真的很了不起！」