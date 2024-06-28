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中落戶條件再放寬 超過20城購房就放行

中國新聞組／綜合報導
廣州、長沙及青島等20個城市放鬆房市限購政策。 (中通社)
廣州、長沙及青島等20個城市放鬆房市限購政策。 (中通社)

中國房市相關政策優化腳步加快。

中新社報導，被稱為最強地級市的蘇州市，日前發布關於實施合法產權住房落戶有關事項的通知。自8月1日起，擁有蘇州市合法產權住房的或購買蘇州市新建商品住房且完成網簽備案的非蘇州戶籍人員，可申請落戶，其配偶、未婚子女、父母可申請戶口隨遷。

5月份，杭州也推出新政，優化積分落戶政策，在杭州市取得合法產權住房的非本市戶籍人員，可申請落戶。同月，南京市稱，在南京擁有合法穩定住所（即取得合法產權住房）人員，可申請本人戶口遷入該住房，其配偶、未婚子女、父母可以申請辦理戶口隨遷。 　　

中指研究院26日發布的監測數據顯示，近幾年已有逾20個城市推出「購房即可申請落戶」的政策，包括杭州、南京、武漢、蘇州等核心二線城市，以及金華、駐馬店、克拉瑪依等三四線城市。另有部分城市如瀋陽、佛山等，推出租房可落戶的政策，進一步加大對人口、人才的吸引力度。 　　

在中國，戶口不僅僅是一個簡單的身分標籤，它與公民的日常生活和社會福利也密切相關。隨著戶籍制度改革的深入，戶口的限制作用在減弱，但其對民眾生活的重要性依然很高。官方數據顯示，2023年中國常住人口城鎮化率達66.2%，但戶籍人口城鎮化率不到50%，仍有較大增長空間。 　　

中指研究院認為，當前城市的競爭歸根結柢是人口、人才的競爭，人口、人才持續導入，城市經濟活力才會更強，城市才會更有競爭力，允許購房落戶、支持人才購房將住房政策與人口、人才政策相結合，有利於促進人口人才流入，一定程度對購房需求釋放也會起到促進作用。

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