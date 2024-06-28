向「大拆大建」說再見 鄂多地住建局更名住更局

湖北省仙桃市住房和城市更新局日前正式掛牌。(取材自仙桃日報微信公眾號)

中國房市在多項新政推動下仍欲振乏力，湖北省近日率先將各地住建局更名為「住房和城市更新局」。官媒強調，實施城市更新是城市建設進入新階段的必然選擇，未來核心指向危舊房改造，大拆大建的時代已經離場。市場人士認為此舉有助於推動城市從以建設為主向更新發展轉型，但成敗仍在於資金多寡。

據時代周報報導，截至6月25日，湖北全省17個地市州住房和城鄉建設局均更名為住房和城市更新局。大眾的目光聚焦「建設」二字取消、「更新」二字出現。從字面理解，新組建的武漢市住房和城市更新局承擔了被取消的市住房保障和房屋管理局、市城鄉建設局兩者的主要職能，且在主要工作內容設置上進一步強調「城市更新」屬性。「城市更新」其核心是危舊房改造。

易居研究院諮詢中心總監姚臘分析，名稱的變更代表著政府職能的轉變，從傳統的住房建設和管理，擴展到更加注重城市空間的優化和更新，這種轉變有助於推動城市從以建設為主向更新發展轉型，這是地方政府適應新時期城市發展需求、推動城市高質量發展的重要舉措。

報導引述廈門大學經濟學系副教授丁長發表示，當前房地產 總量較大，基本滿足供應，與此同時全國人口總量持續收縮，這意味著過去房地產高速發展拉動大量城市基建的情況不再，城市土地財政下滑，在這樣的背景下，大拆大建的時代已經過去，城市規畫發展目光將聚焦在現有30至50年房齡的舊房改造，以此提高民眾居住生活體驗。

今年5月31日，住建部、財政部聯合發布「2024年城市更新行動評審結果公示」，從2024年起，中央財政支持部分城市實施城市更新行動，首批擬支持的15個城市為：石家莊、太原、瀋陽、上海、南京、杭州、合肥、福州、南昌、青島、武漢、東莞、重慶、成都、西安。湖北率先通過相關職能部門更名等方式。

丁長發認為，舊房維修改造、城市優化升級的市場規模持續升高，「但是相關行業和專業能否在短期火起來，還取決於我們的財政收入，因為城市更新項目都需要巨量的資金投入」。