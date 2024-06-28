防間諜還是防詐騙？中居委會要居民別接海外來電

中國「抓間諜」運動升級，任務擴大到居委會。圖為一名工人在上海街道上檢查監控攝像頭。(路透)

中國政府針對社會公眾的「抓間諜 」宣傳日趨升級。上海、南京及武漢等地部分居民接到居委會通知，以「防止詐騙」為由，要求他們不得接聽海外朋友來電；還有小區要求業主不要在微信 群裡談論政治敏感話題，言論環境愈來愈糟糕。一名核心涉密企業的工程師則因為境外提供情報，去年9月被法院判處有期徒刑9年。

自由亞洲電台報導，旅居日本的網民安琪說，現在中國的「抓間諜」宣傳就像是一場運動。她和在南京的叔叔通話1個多小時，最後被居委會人員敲門打斷通話：「我叔叔跟我通話，然後他們（居委會）去問他，在跟誰通話？他跟我聊了1個半小時。居委會問他，你跟海外誰聊了1個多小時？」

另外，海外華人宋女士也表示，她和上海一位朋友聊天，但社區管理人員卻勸她的朋友不要接聽海外來電：「我上周和朋友通電話，她說小區的人找到，說是不要接聽海外的電話；還說詐騙電話太多，怕她被騙。還有一個上海朋友說，現在搞運動，沒特別事不要打電話給他。」

宋女士說，她在國內的一個微信群裏看到小區給業主們的通知，要求業主不要談論政治敏感話題，不要發不健康的信息和圖片等。

還有網民表示，近期各地居委會網格員經常以「防止居民遇到電信詐騙」為由，勸說居民不要接聽海外來電。

武漢江岸區居民葛先生說，他們小區也出現上述情況：「有問你的電話來自（海外）什麽地方的，如果在電話中說了什麽，派出所就會找你麻煩。他們就怕你把真相告訴外面（境外）。」

江西景德鎮網民楊先生對此表示，當地社區人員盤問居民與海外親友通話內容的現象已經存在多年，但是最近情況有點特別。他說：「一直都有，現在更加極端了，言論環境會愈來愈糟糕。以前相對來說還可以說幾句（評論政府），現在你什麽都不說，他們照樣可以封你的號。我的抖音帳號莫名其妙被封了一個月，我連怎麽一回事都不知道。」

另外，中國國家安全部在微信公眾號發布文章「一名間諜罪犯的獄中自白」：正在監獄服刑的小金（化名）曾是某核心涉密企業工程師，已工作10年之久。小金偶然得知同事老馬接了個「私活」，光諮詢費就達數萬元。當天晚上，小金就註冊了某求職網站，主動標示「任職於某企業」吸睛，想試著碰碰運氣找點「副業」。

中國新聞網報導指出，一位自稱供職於某專業雜誌的編輯「阿清」向小金約稿，其後建議他聚焦國產重要涉密裝備撰寫報告，稿酬將會更高。小金於是「不斷竊取涉密資料，數量愈來愈多，涉密程度愈來愈深，得到的報酬也愈來愈豐厚」。「直到某天，2名國家安全機關幹警突然將我從辦公室帶走……」。最終小金遭判有期徒刑9年，剝奪政治權利1年，並追繳全部非法所得。