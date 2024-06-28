高難度跨海工程 深中通道30日通車

中國連結珠江口深圳與中山的交通樞紐「深中通道」即將於30日通車試營運。（中新社）

中國連結珠江口深圳與中山的交通樞紐「深中通道」即將於30日通車試營運，深中通道集橋、島、隧、水下互通於一體，全長約24公里，號稱是當今世界上綜合建設難度最高的跨海集群工程之一。未來深圳與中山兩地通行時間將從2小時縮短至半小時內，粵港澳大灣區互聯互通再上新台階。

大公報報導，深中通道通車後，自深圳側向西行駛，西岸第一個出口為翠亨東出口，可前往中山翠亨新區，由主線直行通過中開高速可去往中山、江門及粵西的陽江、茂名、湛江等城市，經中開高速轉入中山東部外環和廣澳高速後，可去往廣州、佛山、珠海、澳門等城市。

目前深中通道各項機電、通訊等設備設施已完成調試，路政員、巡檢機器人都已「上崗」，做好通車準備。未來全線車輛通行費收費標準為人民幣66元／標準車次，其中，東人工島（起點）至西人工島的收費標準為37元、西人工島至萬頃沙樞紐互通的收費標準為23元、萬頃沙樞紐互通至橫門互通（終）的收費標準為6元。

港媒AM730報導，「深中通道」原先盛傳會在28日通車，但通車時間延至30日，屆時通車儀式上，可能會有中國國家領導人出席。