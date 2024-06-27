寧夏醫院輸液收座椅費 網罵：難道站著輸？

民眾指控患者在醫院輸液被收取座椅費，網民發的收費繳費憑證。(取材自南方都市報)

近日有網友曬出一張寧夏兒童醫院急診收費憑證，收費項目中包含「靜脈輸液（座椅一組）」，引發不少人對於醫院輸液座椅付費使用的疑問；查詢當地醫保 局公示的相關價格標準，發現確實有「輸液床一次5元、僅提供座位的減半收費」的標準，但依舊有許多網友質疑，「難道還讓人站著輸液？」

南方都市報報導，網友發的收費憑證顯示，提供治療的醫院為寧夏兒童醫院，即北京大學第一醫院寧夏婦女兒童醫院（寧夏回族自治區婦幼保健院），當中被收取了「靜脈輸液（座椅一組）」的費用。

當地醫保局官網公示的「寧夏三甲醫院醫療服務項目價格」，其中對「輸液床」的指導價格為5元/次，並附說明：指病人單獨占用病床進行輸液，僅提供座位的減半收費。而在寧夏兒童醫院公示的「醫療服務價格收費標準」中，輸液床的費用為2.5元/半日、5元/床/日，對輸液座椅的費用則沒有明文規定。

寧夏兒童醫院一名護士表示，在實際操作中，輸液座椅費是按照輸液的次數累計收取，而輸液次數由醫生開具的處方而定。

雖然座椅的收費符合規定，但該項收費仍引來網友質疑，有人說，醫院收床位費還可以理解，收座椅費就出人意料。在外界看來，座椅是提供的公共服務，尤其是來輸液的人本就身體欠佳，難道還讓人站著輸液？

極目新聞的評論提到，醫院收座椅費屢屢引發爭議，2006年，上海市消費者權益保護委員會建議醫療機構取消這類不合理收費。去醫院看病，原本就交了掛號費、檢查費、醫藥費、治療費，為何輸液還要收取座椅費？難免讓人感到想不通。醫院的座椅費引起爭議這麽多年，如此不符合群眾認知的座椅費，即便是有規定，這個不合情理的規定，也該改改了。