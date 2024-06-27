連11冠 中國象棋「第一人」王天一涉賄被查

王天一被指數月前已被浙江杭州警方調查。(取材自經濟觀察報)

連續11年象棋棋手等級分位列全國第一、有中國象棋「第一人」稱號的王天一，被曝數月前被浙江杭州警方調查，罪由涉嫌非國家工作人員受賄。王天一被查疑與去年10月有「棋王」之譽的柳大華，實名舉報時任國家體育總局棋牌運動管理中心副主任郭莉萍對象棋界的醜聞不查不問有關，但郭莉萍稱，對王天一被查不知情。

據經濟觀察報報導，2023年10月17日，時年73歲的中國象棋特級大師、有「棋王」之譽的柳大華，公開實名舉報時任國家體育總局棋牌運動管理中心副主任郭莉萍，指她長期包庇縱容中國象棋界的黑惡勢力，公然使用電腦軟件以及現代科技手段，操縱各種大型比賽的勝負與獎金分配。

接著，有眾多象棋愛好者猜測舉報中涉及事項裡，隱含了對王天一的指控，不過事後柳大華稱，他並未提及或指控王天一。

王天一在2014年獲得象棋棋手等級分全國第一名，並且連續11年「霸占」了這一位置；其中在2023年，他的等級分達到2800分，為中國象棋施行等級分以來的歷史新高，因此王天一也被譽為當今中國象棋第一人。

不過2012年9月，在河南 省舉行的第七屆全國農民運動會上，王天一改名換姓為「王天弈」，假冒農民身份參賽，獲得男子象棋快棋冠軍，但事後被揭發，王天一公開道歉。常年以來，包括部分專業棋手在內，質疑王天一在象棋比賽中利用技術手段作弊者眾多。

據報導，象棋界資深人士表示，從2024年4月24日開始，就未見王天一的公開活動。數位知情者表示，王天一4月23日接受浙江杭州警方調查，而柳大華的舉報是此案的導火線之一，王天一涉嫌非國家工作人員受賄。

不過郭莉萍表示，她已經調離了國家體育總局棋牌運動管理中心，對於王天一被調查之事不知情；而對於柳大華的指控，她不方便回應，需要等待組織的正式答覆，「相信最後會有結論的」。