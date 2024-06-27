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重慶情侶救了一隻小羊 一群羊來感謝 網友：叔叔阿姨們來了

中國新聞組／北京27日電
小金男友救出小羊後，牠立刻朝母羊跑去。（視頻截圖）
小金男友救出小羊後，牠立刻朝母羊跑去。（視頻截圖）

一對00後的年輕情侶小金和她的男友近日在重慶的山間徒步旅行時，意外聽到了遠處傳來的羊叫聲，發現一隻小羊羔掉入了石頭縫隙中，無法脫困，小羊的媽媽在一旁焦急地「呼救」。情侶二人立刻小心翼翼地將受困的小羊羔從石頭縫隙中救出，小羊獲救後立刻奔向牠的媽媽，而令人驚喜的是，此時周圍的山羊全來了，似乎在對情侶道謝，讓他們直呼溫暖又開心。

據中華網報導，事發在6月24日，重慶，00後的小金和男友徒步旅行時，聽到羊叫聲，走進發現一隻小羊掉進了石頭縫，羊媽媽一直在「呼救」。小心翼翼救出後，小羊激動地跑向羊媽媽，此時身後來了一群山羊，圍著獲救的小羊並望向他們，好像在向他們道謝。

小金男友救出小羊。（視頻截圖）
小金男友救出小羊。（視頻截圖）

小金男友救出小羊。（視頻截圖）
小金男友救出小羊。（視頻截圖）

小金說，當時還覺得走錯路了，但救了小羊後就覺得一切都特別好，「很開心很開心」。後來發現自己真走錯路了，不僅因此找到了原本的路，還看到了更美麗的景色。

話題今天登上微博熱搜，吸引2千多萬人瀏覽，網友們紛紛留言：「牠的叔叔阿姨們都過來了，哈哈哈」，「還好不是白眼羊」，「可以把那個石頭縫用別的石頭堵一下，不然下次萬一又掉了」，「好樣的」，「一切都是最好的安排」，「幸好你們走錯路去這個地方了，要不小羊怎麽辦」，「愛心滿滿」，「好可愛的畫面」，「看得好溫暖」。

小羊獲救後飛奔到母親身邊。（視頻截圖）
小羊獲救後飛奔到母親身邊。（視頻截圖）
小羊獲救回到媽媽身邊後來了一群羊。（視頻截圖）
小羊獲救回到媽媽身邊後來了一群羊。（視頻截圖）

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