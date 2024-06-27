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中跨境電商高速成長 上海機場運量大增

大陸中心／綜合報導

6月24日凌晨3時52分，一批海外消費者在跨境電商平台購買的合計70噸跨境電商貨物，搭乘東航物流CK223航班，自上海浦東機場運往美國。上海機場口岸便利化收運讓跨境電商貨物流轉加速。今年1月至5月，上海機場跨境電商貨運量達到18.13萬噸，同比增長109%，占上海機場總貨郵吞吐量11%。

新華社報導，近年來，中國跨境電商保持高速增長態勢。

為進一步提升貨量、更好滿足跨境電商企業海外市場發展需求，上海機場持續優化口岸營商環境，主動服務跨境電商龍頭企業，積極搭建平台，協調航空公司、貨代、跨境電商企業充分對接，推動提高航空運力和運輸便利化水平。

上海機場從今年2月開始進一步簡化跨境電商出港貨物收運流程，協調各環節服務保障單位，形成「上海機場跨境電商貨物便利化運輸操作方案」，通過機制創新、科技賦能，提高跨境電商貨物在機場口岸操作效率，有效降低物流成本。

去年以來，上海機場與海關、東航等單位建立提升通關時效聯合工作機制，浦東機場進口通關時間由原先66小時縮短至44小時以內，今年底力爭將通關時效進一步縮短至38小時以內。

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