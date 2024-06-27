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兩岸低碳產業交流 強化湘台合作

大陸中心／綜合報導
海峽兩岸綠色低碳產業技術聯盟舉行揭牌儀式。（圖／本報湖南長沙傳真）
海峽兩岸綠色低碳產業技術聯盟舉行揭牌儀式。（圖／本報湖南長沙傳真）

第2屆海峽兩岸綠色低碳循環發展產業科技交流會，25日在長沙開幕。本次交流會聚焦兩岸綠色低碳產業，邀請兩岸專家學者、企業代表及科技青年，圍繞「綠色創新驅動合作共創未來」主題交流研討，搭建兩岸交流合作平台，強化島內青年來湘交流，促進兩岸科技創新融合發展。

交流會上，大陸科技部港澳台辦公室、湖南省台辦有關負責人、台灣青年菁英協會理事長謝坤宏作情況推介，展望湘台兩地科技文化交流合作發展前景。大家紛紛表示，希望湘台兩地以此次活動為契機，推動湘台兩地實現層次多樣、領域寬泛、形式多元的合作，共同促進雙方綠色低碳循環產業高質量發展。

現場，還舉行了海峽兩岸綠色低碳產業技術聯盟揭牌儀式和科技專案簽約儀式。湖南省國際低碳技術交易中心、台灣碳交易股份有限公司等兩岸6家單位，現場簽署多項科技合作協議。

海峽兩岸綠色低碳產業技術聯盟，由台灣空氣品質健康安全協會、北京產融匯通諮詢有限公司、湖南循環經濟協會等9家兩岸企業行業協會代表及產學研單位代表牽頭成立。聯盟涵蓋科技、環保、新能源、節能等多個領域，並通過搭建平台，致力於開展兩岸民間科技研究合作，構建兩岸民間科技創新服務體系，促進海峽兩地科技創新人才交流合作和綠色經濟發展。

聯盟有關負責人表示，聯盟擬定落戶長沙，每年定期舉辦海峽兩岸綠色低碳循環產業技術交流及科技青年文化活動等。希望為兩岸產業發展和兩岸文化交流搭建更廣闊的橋梁，積極促進兩岸產業技術專案落地。

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