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懸賞夾老賴 江西上饒法院創意影片獲讚 「一定是00後想的」

中國新聞組╱北京27日電
江西上饒市的法院發布用夾娃娃機「夾老賴」的懸賞影片，引發網友熱議。(視頻截圖)
江西上饒市的法院發布用夾娃娃機「夾老賴」的懸賞影片，引發網友熱議。(視頻截圖)

在中國，因欠債被列為「失信執行人」的人俗稱「老賴」，江西省上饒市法院為尋找「老賴」馮某，發布一條夾娃娃機懸賞廣告「夾老賴」引發熱議，網友稱「一定是00後想的主意」、「太丟人，快自首」。

綜合媒體報導，公告影片中，馮某的頭像被放入夾娃娃機內，通過操作抓夾，將馮某的照片「抓取」出來，送到出口，影片最後顯示對馮某懸賞公告的詳細內容。

根據公告，馮某因未能履行95萬人民幣(約13.1萬美元)的法律判決義務而成為被執行的對象，法院鼓勵知情人通過懸賞舉報電話提供線索，協助法院執行工作。

如此與眾不同的懸賞公告，引發網友熱議，有網友稱「這個法院挺給力，就怕有的法院不把報案人當回事」，呼籲這名被執行人「太丟人，快自首」，還有稱「一定是『00後』想的主意」、「這是犯人看到都想報警的程度」；不過也有網友稱，這樣的懸賞影片可能侵犯肖像權，「雖是老賴，但是應通過正當途徑發布懸賞，這種遊戲存在明顯的侮辱、至貶損他人人格行為」；還有有網友表示「這法院是把法律當兒戲嗎」、「嚴肅的司法行為，居然和抓娃娃機扯上了關係」。

網易「老洋說法律常識」指出，從法律的角度來看，法院用創新方式發布懸賞公告並不違反法律，只要「促進案件執行」、「維護法律權威與債權人權益」等核心目的得以正當體現。

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