「蘭州老街」被熱搜 竟因8分鐘活春宮 意外成打卡新點

一對男女在蘭州老街上演活春宮引發熱議。(取材自微博)

甘肅 蘭州老街發生活春宮事件，一對男女趁著深夜無人之際，在路邊一處庭院門口進行「人體深度交流」，過程長達8分鐘，被監視器拍下並流出，讓「蘭州老街」4個字成為熱搜關鍵字。許多網友傻眼痛批「真是大膽，一點都不管監控」、「丟人丟到全國了」，還有人看到女方一動作歪樓表示，「我以為女的被挾持了」。

來源：YouTube

綜合媒體報導，4月間，蘭州一對男女三更半夜抱緊緊激發出愛的火苗，不顧地點是否合適，直接在大街一處庭院門口激戰起來。從網路流傳影片可看到，男方在街上聊天時從後面抱住女方，一隻手朝著女方胸上摸去，兩人一路呈現詭異的「挾持姿勢」，磨磨蹭蹭進到一處庭院門口，接著開始長達8分鐘的激戰，甚至被路邊監視器全程拍下。

雖然是4月發生的事，但這段影片近日被外流，以「蘭州老街事件」、「蘭州老街有什麼瓜」等話題登上微博 熱搜，許多網友不知情點開，紛紛痛批這對男女太大膽，「丟人丟到全國了」、「兒少不宜」、「三觀盡毀」。也有人見到男方從後面抱緊女方，幽默留言「剛開始我以為女方被挾持呢」、「這不是劫財劫色嗎」。