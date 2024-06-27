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真人版霸總？ 他搭「邁巴赫」進考場…高考拿700分 顯赫家世曝光

中國新聞組／北京27日電
朱也天曾獲全國奧林匹克競賽金獎。（取材自紅星新聞）
朱也天曾獲全國奧林匹克競賽金獎。（取材自紅星新聞）

中國高考成績陸續公布，高分考生固然是眾人關注的焦點，但杭州的朱也天不僅考了700分，更有著出身銅藝世家、坐豪車邁巴赫上考場的各式光環，宛如霸總小說裡的主角。

紅星新聞報導，今年18歲的朱也天，祖父是浙江人耳熟能詳的國家級非遺銅雕技藝傳承人，著名的熔銅藝術家朱炳仁；父親是浙江省工藝美術大師，也是成功的企業家朱軍岷。朱也天在進考場前，意外被人拍到搭一輛至少180萬元的邁巴赫到考場，一舉上了熱搜，更得了一個「邁巴赫公子」的稱號。

杭州少年坐邁巴赫上考場曾是熱搜新聞，如今「邁巴赫公子」高考成績700分也被熱議。...
杭州少年坐邁巴赫上考場曾是熱搜新聞，如今「邁巴赫公子」高考成績700分也被熱議。(取材自網易號「影孖看世界」)

朱也天高考成績公布時的情景也很戲劇化。爺爺朱炳仁今年將在中國國家博物館舉辦「八十而立」個人藝術展，25日舉行啟動發布會，朱也天被叫到現場見世面，沒想到卻搶了爺爺的風頭。

潮新聞報導，當時儀式正式舉行中，主持人發現，舞台邊坐著的朱炳仁一直在笑，叫了他兩遍，才反應過來。朱炳仁站起身致歉說：「對不起，剛剛得知我孫子高考成績出來了，我一時高興走了神，他考了整整700分。」此言一出，全場一陣驚歎，隨即是連綿不絕的掌聲。

最開心的莫過於父親朱軍岷，他調侃說：「我是最幸福的人，上可以啃老，下可以啃小。」

朱炳仁在微博上曬了這張祖孫三代的合影，寓意深遠。（取材自紅星新聞）
朱炳仁在微博上曬了這張祖孫三代的合影，寓意深遠。（取材自紅星新聞）

許多網友好奇：「那麼有錢為什麼還要吃高考的苦？」，朱也天表示，很多人覺得繼承家業也能過得餘生富足，但他想讀北大，又沒能取得保送資格，只有老老實實拚高考這一條路。朱也天說，他的夢想是上北大，將來要做一名科研工作者。「如果有能力想從事材料相關的研究，我們家世代做銅的，要是通過前沿科技，使得銅和新材料結合，這樣產業可以達成新的突破。」

因為搭邁巴赫赴考出了名，但朱也天並不喜歡「邁巴赫公子」這個稱呼，「因為它有炫富的嫌疑。」他說，正因為家庭條件比較好，所以才更想通過自己的努力，摘掉「不學無術」的標籤。「身邊的同學和朋友家境都不錯，為人大多低調務實，謙遜有禮。我也時常對照警醒自己。」

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