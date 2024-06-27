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李雪琴自爆不會游泳 網友質疑靠加分造假才上北大

中國新聞組／北京27日電
網路紅人李雪琴日前接受採訪時表示自己不會游泳，這句話引發她疑似造假才能進入北大的風波。（取材自微博）
網路紅人李雪琴日前接受採訪時表示自己不會游泳，這句話引發她疑似造假才能進入北大的風波。（取材自微博）

網路紅人、脫口秀演員李雪琴捲入北京大學學歷造假風波。據報導，李雪琴日前在接受採訪時表示自己不會游泳，這句話引發軒然大波，因為據網民爆料稱，被稱「北大才女」的李雪琴是透過2013年游泳二級運動員證書才獲得北大錄取資格並進入北大就讀。對此，李雪琴的同學和後援會均稱李雪琴進北大並非因為體育加分，而是靠高考實力，但仍未能釋疑。

綜合新浪娛樂、騰訊新聞報導，隨著2024高考成績揭曉，李雪琴的高考成績近日也被翻出，一張「李雪陽二級游泳運動員證書」照片近日在網上瘋傳，據網民稱，李雪琴是因體育加分才獲得北大錄取資格，但日前她接受媒體採取時卻說自己不會游泳，讓人質疑她是如何進北大的，並嘲諷「二級游泳運動員不會游泳，挺幽默的」，「證書和學籍都是買的嗎？」。

網友翻出一張「李雪陽二級游泳運動員證書」的照片。（取材自微博）
網友翻出一張「李雪陽二級游泳運動員證書」的照片。（取材自微博）

隨後，李雪琴的北大同學及工作伙伴發長文回應，並曬出了李雪琴的學籍表，指李雪琴是通過北大自主招生考試被錄取，考試成績由兩部分組成，李雪琴高考分數是633分，自主考試加分20分，以653分的成績被錄取，並不是靠體育加分政策，且體育加分也只有10分。

李雪琴後援會也發文表示，靠游泳特招進入北大相關言論存在錯誤及誤導，「李雪琴的成績，有據可查，有實可依，是教育部門嚴格審核後的公開信息，不容置疑」。

不過，這番回應仍引來網民質疑並未針對「李雪琴二級游泳證書」是否為假證部分釋疑，有網民質疑，即便有會游泳的視頻能佐證，但並不能坐實李雪琴有二級游泳運動員的能力，更何況本溪高中在李雪琴高考一年後曾因體育證書造假暴雷，成為全國性的知名醜聞，而李雪琴為何最終選擇自主招生考試而不是體育考試，李雪琴應該出面說清楚。

李雪琴捲入北京大學學歷造假風波，曬出學籍表釋疑。（取材自微博）
李雪琴捲入北京大學學歷造假風波，曬出學籍表釋疑。（取材自微博）

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