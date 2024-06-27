北京樓市政策鬆綁 房貸首付、利率雙降

北京市昨天宣布放寬樓市政策，將首套房最低首付款比率從30%調降為20%，並降低房貸利率。（中新社）

北京市26日宣布放寬樓市政策，將首套房最低首付款比率從30%調降為20%，並降低房貸利率 。專家認為，此次北京政策信號意義很大，北京是4個一線城市中最後一個調整房貸首付和利率政策的城市，意味著4個一線城市政策總體上都積極調整到位。

北京市住建委公布「關於優化本市房地產 市場平穩健康發展政策措施的通知」，明確實施調整商業性個人住房貸款 最低首付款比率和利率下限，調整住房公積金個人住房貸款最低首付款比率，支持多子女家庭改善性住房需求，開展住房「以舊換新」活動等政策措施。

「通知」指出，購買首套住房，最低首付款比率調整為不低於20%，貸款利率下限調整為不低於相應期限貸款市場報價利率（LPR）減45個基點，調整後5年期以上房貸利率下限為3.5%。購買2套住房，位於五環以內的，最低首付款比率調整為不低於35%，貸款利率下限調整為不低於LPR減5個基點，調整後5年期以上房貸利率下限為3.9%。

易居研究院研究總監嚴躍進分析，北京首套房最低首付比率從30%調整至20%，降低首付比率是今年第2季最大的政策，尤其是5月17日樓市新政後，全國各地普遍降低首付比率。北京降低首付比率，使得購房門檻進一步降低。

此前北京對於城六區和非城六區都落實三成首付政策，此次繼續降低，也說明降低首付成為北京當前樓市政策中的重要工具。對於降低購房成本有非常明顯的作用。按照人民幣500萬元（約68萬美元）的總價新房來說，過去首付款需要150萬元，而現在直接變為100萬元，直接減少50萬元，有助於提振購房需求。

嚴躍進表示，首套房利率為LPR減45個基點，即調整後首套房房貸利率為3.5%，此前利率為4.05%，按照100萬貸款本金、30年本息攤還計算，原來房貸總利息支出人民幣72.9萬元，而按照新政計算，利息總支出為61.7萬元，房貸利率新政為購房成本減少11.3萬元。

「通知」還提出住房「以舊換新」活動，北京市房地產業協會、房地產仲介產業協會將搭建對接平台，鼓勵更多開發企業、經紀機構參與「以舊換新」，對居民家庭出售舊房購買新房的，房地產經紀機構優先推動舊房交易，舊房成功出售後，相關訂金轉為購買新房的首付款；如在一定時期內未能成功出售的，開發企業則無條件退還訂金。