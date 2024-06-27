連蚊子肉也不放過? 中查5項個人所得稅

中國多地「稅務倒查30年」掀風波後，個人所得稅APP新顯示5項收入也引發質疑聲浪。（中新社資料照片）

中國多地「稅務倒查30年」引發人心惶惶，個人收入似也被列為查稅對象。個人所得稅App近日新增展示「經營所得」、「利息、股息、紅利所得」等五項個人所得項目，有民眾參加銀行活動所得不到10元（人民幣，下同）的「紅包」也被計入「偶然所得」計稅。儘管官方稱僅是新增查詢功能，仍引發「慢慢就會收了」，「蚊子肉也是肉，政府真沒錢了」批評聲浪。

澎湃新聞報導，近期，個稅App更新了更全面的所得類型，「收入納稅明細」中新增展示經營所得，利息、股息、紅利所得，財產租賃所得，財產轉讓所得，偶然所得等五項個人所得。有網民在個稅App上查詢時發現，今年其參加某銀行活動所得不到10元的「紅包」也被計入「偶然所得」並計稅，該網民表示「一臉懵」。

對此，一位業內人士表示，這是銀行履行代扣代繳義務，客戶實際收到的所得應為扣繳個人所得稅後的所得。比如，客戶參加抽獎活動得到8元紅包，銀行實際上付出的金額是10元，其中代繳了20%的偶然所得個稅2元。

此前，12366客服人員曾回覆，今年，個人所得稅App「收入納稅明細」中新增展示五項個人所得，主要是可以讓有上述個人所得的人在個稅App上查詢收入、個稅明細，並不改變匯算清繳方式。此前，個人所得稅App的「收入納稅明細」僅展示工資薪金、勞務報酬、稿酬、特許權使用費等綜合所得。

不過據中央社報導，中國多地稅務部門近期要求上市公司補繳高額欠稅，其中有公司甚至被倒查30年，儘管官方稱並未開展全國性的的稅務檢查，但對照多個省市近日成立「警稅合成作戰中心」宣布打擊涉稅違法行為，已重創民營企業與證券市場信心。外界解讀，這是地方政府財政惡化，藉「倒查30年」開闢財源。

與此同時，財政部24日發布，今年1至5月，個人所得稅收6072億元，比去年同期減少6%。

消息傳出後，中國出現一面倒的負面聲浪。在社交平台相關新聞討論區，網民解讀「誰也跑不掉」，嘲諷「現在只是列出來，慢慢就得收了」，批評當局「小錢查得明明白白」，「想法設法搜刮」，「果然沒錢了，開啟納稅」，不少人評估「大家又開始要喜歡現金交易了」。

有媒體報導稱，網民如此激動主要還是因為「錢」這個敏感詞，因為對多數普通人來說，每個月賺的錢本來就不多，要是再交更多的稅，那日子可就更難過了。