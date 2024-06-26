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天津上演壽衣時裝秀 網：顛覆認知 殯葬業者：很正常

中國新聞組／北京26日電
壽衣時裝秀展示的服裝典雅。(視頻截圖)
壽衣時裝秀展示的服裝典雅。(視頻截圖)

天津梅江會展中心日前舉辦的「神州殯葬科技文化節」，竟上演了「壽衣時裝秀」，引發熱議，有網友直呼「顛覆了認知」。對此，活動主辦方「神州殯葬」雜誌回應稱，「壽衣時裝秀」並非首次舉辦，在殯葬行業內是「很正常的一個事情」。

來源：YouTube

封面新聞報導，據了解，此次引發熱議的「壽衣時裝秀」，官方名稱為「第二屆中國（國際）生命時裝秀」，是作為殯葬文化節的子活動之一，在一個半小時的時間裡，有上百套壽衣、孝服、葬禮禮服等，穿在模特身上走秀展示。在相關信息的報導中提到，「每一件服飾都凝聚著設計師對生命終極尊重的思考，以及對藝術的深刻理解。」

壽衣時裝秀展示的服裝典雅。(視頻截圖)
壽衣時裝秀展示的服裝典雅。(視頻截圖)

活動現場的幕布上，寫著「人生的最後一套禮服」等標語。有網友評論稱，「顛覆了認知」、「任何事業任何工作都值得被尊重」，也有網友認為，「舉辦壽衣時裝秀不合適」，「壽衣不應該這麽花裡胡哨」，應該提倡「厚養薄葬」。

壽衣時裝秀引起民眾好奇。(視頻截圖)
壽衣時裝秀引起民眾好奇。(視頻截圖)

對此，「神州殯葬」雜誌工作人員回應稱，「壽衣時裝秀」此前也曾在墓園等地舉辦過，「這個事情對我們從事這個行業的人來說，其實是很正常的，因為大家最終都會穿上這樣的一件衣服，而且現在壽衣的形式也比較多，並不只是傳統的那些。」

壽衣時裝秀展示的服裝看來與一般服飾無異。(視頻截圖)
壽衣時裝秀展示的服裝看來與一般服飾無異。(視頻截圖)

對於網友的評論，該工作人員表示，現在對於殯葬行業或是壽衣的接受度已經比較高了，認知也越來越深入。

壽衣時裝秀引起民眾好奇，有人讚壽衣樣式漂亮。(視頻截圖)
壽衣時裝秀引起民眾好奇，有人讚壽衣樣式漂亮。(視頻截圖)

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