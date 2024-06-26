中國殘疾人代表張海迪現身山東 為康復大學揭牌

69歲的張海迪以康復國際主席的身分，祝賀大學設立。(取材自山東衛視)

山東省青島市的康復大學日前揭牌，是中國乃至世界唯一以「康復」命名的大學。當天，康復大學新型研究型大學建設論壇在山東青島舉行，69歲的張海迪以「康復國際主席」的身分，出席了這一論壇。張海迪是中國一代青年的驕傲，也是中國殘疾人的傑出代表。擔任中國殘聯主席後，她全心全意幫助殘疾人康復、上學、就業 、脱貧。

康復大學在山東揭牌。(取材自央視)

政知新媒體報導，2008年11月13日，在中國殘聯第五次全國代表大會上，五歲患脊髓病、胸以下全部癱瘓張海迪當選中國殘聯主席。2023年9月，擔任了15年中國殘聯主席的張海迪卸任。

張海迪1955年9月出生，有哲學碩士學位，德國 巴伐利亞州班貝格國際藝術家之家訪問學者，英國約克大學榮譽博士，美國麻省大學波士頓分校藝術與人文榮譽博士，國家一級作家。

康復大學的籌備歷經多年。早在「十二五」期間，時任中國殘聯主席張海迪就曾提出建立「中國康復大學」。2017年以來，這一想法先後獲得青島市、山東省的積極響應。

今年6月22日，康復大學揭牌，確定康復物理治療、康復作業治療、生物醫學工程、生物信息學、臨床醫學首批五個本科招生專業。第一年批准招收本科生的康復大學只面向山東、河北、江蘇、河南 、湖南五個省。

對此，有網友留言「我小時候就聽說張海迪身患多種絕症，身殘志堅；今年我42，我都快患絕症了，張海迪阿姨還活著呢，醫學真偉大」、「會開車會生孩子的高位截癱者」、「讀高中的時候她就得了絕症，40年了她還是那麼健康！我們的醫學太牛逼了」。