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桃花源變調 常德50億建古鎮淪空城 數百業主資金被「套住」

中國新聞組／北京26日電
桃花源古鎮內的一條街巷，不見人影。(取材自中新周刊)
桃花源古鎮內的一條街巷，不見人影。(取材自中新周刊)

來自湖南常德的劉昆在2015年用110萬元（人民幣，下同，約15.14萬美元）全款買下桃花源古鎮的商鋪，原希望用來出租或是做生意。沒想到這個招商項目高達50億的古鎮建好卻淪為「空城」，遊客稀少的現況讓數百名業主投資夢碎，資金全被古鎮給「套住了」。

爛尾多年的江南古城項目。(取材自中新周刊)
爛尾多年的江南古城項目。(取材自中新周刊)

中國新聞周刊報導，購買桃花源古鎮的商鋪或公寓投資，血本無歸甚至傾家蕩產者，不止劉昆一人。劉昆加入的業主群，聚集了350名有類似遭遇的業主。

桃花源古鎮位於常德城區西南約50公里處，是桃花源風景區配套項目，其一期項目竣工於2017年5月。據官方介紹，桃花源古鎮占地面積約1600畝，核心景區逾40萬平方米，「集特色餐飲、五星級酒店、特色客棧、明清商業街、中式合院、景區公寓於一體」，投入資本50億元。

古鎮主大街街口經營一家餐館的是一對中年夫婦，當年建古鎮，他們的房子拆遷，就以相對優惠的價格購置了這套房子，自住並開餐館。2016年，古鎮尚未完全竣工，但已開街。女店主回憶，那時，來古鎮遊玩的人還比較多，他們的生意很紅火。不久後，古鎮人氣漸淡，又經歷了疫情，到現在已幾乎不見人來了。

家住桃源縣城的業主李響2016年花了120萬元買了一間古鎮商鋪，次年又花40多萬元買了一套公寓。現在，每月要還款1萬多元。他原本的打算是商鋪可以出租，收租還款，這樣只需付首付就可以了，如今古鎮成了「空城」，他不得已把縣城的住房賣了，一家人租房居住，但「過兩年就沒資金還款了」。

「桃花源古鎮套住了很多人。」李響說，他的一個朋友花了300多萬元在古鎮上買了門面房，每月要還貸五、六萬元，兩三年前已斷供。

儘管全國多地都自許為陶淵明「桃花源記」所描述的「世外桃源」原型地，但湖南常德一直認為自己才是正宗的。2011年，常德市委市政府決定將桃花源風景區收歸為市管單位，成立正縣級的桃花源旅遊管理區。

2014年9月1日，桃花源古鎮開工建設。2016年9月，在工程尚未全部竣工的情況下，桃花源古鎮主大街開始營業。但為創建國家5A級旅遊景區，桃花源景區閉關改造三年，2017年9月才重新開園。2020年12月，桃花源景區成為國家5A級旅遊景區，但是並沒有出現人氣旺盛的場面，2023年遊客量只有三、四十萬人，桃花源古鎮是桃花源景區的配套項目，只能淪為空城。

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