「怕家被拆散」 北京男酒摻頭孢殺情婦

網上有「頭孢配酒說走就走」的說法；示意圖。(取材自中國啤酒網)

北京男子彭克軍為了結束與女友王冬冬的婚外情關係，在酒裡混入至少八片500毫克的頭孢克洛(一種抗生素)，在王冬冬飲用後神智不清時，用枕頭悶死她。彭克軍被捕後，吐露與女友糾纏三年「無法分手」的積怨，「我很怕她把我家拆散」，由於無法結束這段關係，最後彭克軍痛下殺手，終釀成憾事。

方圓雜誌報導，2023年1月，40歲的王冬冬和父母約好吃飯卻並未履約，手機也關機，父母報警，警方找到一家酒店，房間內一片狼藉，王冬冬被蓋在被子下，渾身赤裸身體僵硬，已沒了呼吸。

根據事發當天的監控畫面顯示，王冬冬和一名男子進入酒店房間，下午5點許，男子獨自離開。法醫初步判斷，王冬冬可能是喝了帶有藥物的酒和飲料後致死，經鑒定，其至少服用八片500毫克的頭孢克洛(吃藥時若同時喝酒可能導致嚴重過敏性休克)。

兇手正是與王冬冬保持了三年情人關係的彭克軍，兩人曾在同一家教育培訓機構工作，雙方都已結婚，但一次酒後發生性關係。

據報導，彭克軍辯解兩人是相約自殺，藥物是王冬冬自己投放，在和自己玩性遊戲中意外死亡，但警方通過恢復手機數據，發現彭克軍早已規畫好的投毒過程。

彭克軍供稱，與王冬冬有共同的工作朋友圈，對方掌握自己很多親友的電話，王冬冬一直以曝光兩人關係為把柄威脅他，拒絕分手，甚至要求組建新家庭。彭克軍說，「我很怕她把我的家庭拆散，多次想跟她結束關係，但她一直不同意」。

案發當天，彭克軍在與王冬冬見面前，事先準備了頭孢克洛、唑吡坦、替硝唑和艾司唑侖等藥物、酒、飲料，把藥物投到酒和飲料裡，誘使王冬冬喝下去，彭克軍說，王冬冬在意識不清的情況下一直罵他，彭克軍氣憤難忍，便用枕頭悶堵王冬冬的口鼻，持續捂了10多秒後，王冬冬不再動彈。

2023年12月28日，北京市第三中院判決彭克軍犯故意殺人罪，判死刑緩期兩年執行，限制減刑，賠償王冬冬父母、女兒和丈夫共計7萬餘元；2024年4月，此案二審維持原判。