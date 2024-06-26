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地鐵暴力逼讓座 北京65歲男遭行拘

中國新聞組／綜合報導
北京一名65歲男子在地鐵上要求女子讓座，女子不讓反而遭該名男子出手襲擊。（視頻截圖）
北京一名65歲男子在地鐵上要求女子讓座，女子不讓反而遭該名男子出手襲擊。（視頻截圖）

中國近期發生讓座爭議，北京公交警方微博日前發布消息，一名65歲男子因座位問題與乘客發生糾紛，擾亂乘車秩序，目前該名男子已依法被北京警方行政拘留。

據經視直播此前報導，有網友發視頻，畫面顯示，在北京地鐵10號線上，一老人要一女子讓座給他。可以看到車廂裡，一名手拿拐杖老人與座位上一名女子交涉，地鐵工作人員在一旁勸解，老人說，「我說你可不可以讓我坐，怎麼了，沒毛病吧？」老人邊說邊指著該女子，「我不是強迫你讓老年人坐」。

之後老人用手堵女子的嘴，順手推了一把，女子回應，「別動手，我可以讓座給別人，就是不讓給你」。這時老人情緒激動起來，順勢將拐杖插到女子雙腿中間，來回橫掃。「你報案啊，我們到派出所去，你說我騷擾啊。」

網友對於該社會事件評論稱，「壞人變老了」、「年輕人已經很累了，拜託領著養老金的，消停點。我們996拿的還沒你養老金多」。

另據澎湃新聞評論，類似的讓座衝突層出不窮，多數網友的認知是，給有需要的乘客讓座是美德，但美德要遵循自願原則，首先應該用來要求自己，而不能拿來壓制他人，只要相互體諒、有話好好說，相信大部分年輕人是願意給老人讓座的。

如視頻中的這位老人，因為讓座問題對女子態度惡劣、行為粗暴，自己不僅未能站在道德高地，反而跌進違法的漩渦。

個別不講道理、言行失當的老人不能代表一個群體，更不能讓那些個別的秩序破壞者，壞了一個群體的形象。對於新聞中老人的過分言行，警方及時介入查處，給車廂這方小小的空間立起了規矩，也是一堂深刻的普法課。

地鐵 微博

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