遏制搶生源大戰 高考狀元被消失 屏蔽生衝熱搜

雲南一名女生在查詢高考成績時，發現頁面並未顯示具體分數，「高考成績被屏蔽」的消息衝上熱搜。(視頻截圖)

中國各地高考 成績陸續公布，「高考成績被屏蔽」的消息衝上熱搜。據稱，雲南一名女生在查詢高考成績時，發現頁面並未顯示具體分數，僅在下方有一排小字寫著「你的位次已經進入全省前50名，具體情況請於27日查詢」。高分屏蔽生是指高考成績進入全省前幾十名，成績被查分系統技術屏蔽。此舉是為了防止炒作「高考狀元」、遏制「搶生源大戰」。

綜合界面新聞、紅網報導，上述話題在社交媒體上的閱讀量逾3億，討論量5.7萬。有網友在評論中表示：「像小說和短劇裡的情節」，也有網友稱第一次知道高考成績也會被屏蔽。

而這些「成績被屏蔽」的考生及其家長，自然是歡天喜地的，雖然不知道具體的排名，但是妥妥的是「全省前50名」。而具體到了縣級學校而言，這基本上就是不言而喻的當地高考狀元了。

據了解，中國教育部 門推出「高考屏蔽生」的政策，通過技術手段對排名靠前的考生成績進行保密處理，以減少社會對高考成績的過度關注和不當炒作。

2021年2月，中國教育部發布通知，要求轉變簡單以高考成績評價學生、以錄取分數線評價高校的做法，嚴禁宣傳炒作「高考狀元」、「高考升學 率」、「高分考生」等概念。2023年更進一步加強高考成績信息管理，除中國教育部規定的特定事項外，只能將考生的高考成績信息提供給考生本人及有關投檔高校、「嚴禁以任何方式公布宣傳炒作高考狀元、高考喜報、高考升學率、高分考生等」。

然而，「高分屏蔽」政策雖對炒作「狀元」風起到一定降溫作用，但不能徹底遏制住社會對「狀元」的惡意炒作和過度關注，甚至連「屏蔽生」也變成「高分生」的象徵，繼而成為宣傳、炒作的對象。

界面新聞分析，這一現象背後，根本問題還是長期以來的唯分數論、唯名次論。「在按總分錄取的高考體系中，狀元就是榜樣，炒作是禁止不了的。」21世紀教育研究院院長熊丙奇表示，「就如同屏蔽狀元，反而引來外界對屏蔽生的好奇一樣。要讓社會不關注狀元，就必須破除唯分數論，建立多元評價體系。」

而在眾人關注高分新聞時，也有的家長並不追求子女成為狀元。上游新聞報導，一位山西媽媽在網路上曬出了女兒的高考成績，文科，438分。她說女兒把最好的一次成績給了高考。很多網友在評論區發表了自己的看法，不僅誇了女兒也鼓勵了這位媽媽。還有網友表示，在到處都是600分、700分的新聞裡，438分顯得格外醒目。