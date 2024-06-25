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成都高考釘子戶 考了28次只比去年高22分 未過二本線

中國新聞組／北京25日電
唐尚珺稍早在直播間預估高考成績有6百多分。(視頻截圖)
唐尚珺稍早在直播間預估高考成績有6百多分。(視頻截圖)

四川省2024年高考成績已開放查詢，成都「高考釘子戶」梁實也查詢了他的第28次高考成績，總分446分，比今年四川文科本科第二批分數線457分差11分。

來源：YouTube

考了16次、同樣也是「高考釘子戶」的唐尚珺，在直播間預估了自己今年的高考成績，他信心滿滿地表示，今年的高考成績應該在六百三、四十分左右。他表示，今年不管高考成績如何，他都不會再復讀了。

齊魯壹點報導，6月8日，高考結束時，梁實完成了他的第28次高考。走出考場時愁眉不展。他表示，感覺情況不妙，可能要重演落榜的歷史。

6月23日晚10時許，梁實查到了自己第28次高考的成績，總分446分，其中語文107分，數學91分，外語89分，文科綜合159分。

四川省教育考試院公布的普通類各批次錄取控制分數線，其中文科本科第二批為457分。

看到分數後，梁實臉色凝重，長嘆了一口氣，直言「心情爛透了，有點無語」，尤其是看到文科綜合中的地理僅考了37分，更是直拍大腿。

2013年，梁實參加了他人生的第17次高考，從1983年到2013年，梁實走過了整整30年的高考生涯。雖然心比天高，一心只想考川大，怎奈何世事無常，那兩年的分數越考越低。

每年高考結束後，梁實雖然灰頭土臉，但還是會對媒體表示「明年再戰」，而這次高考結束後，聞聽丈夫再次感覺不佳，一直保持沉默的妻子終於發話了：「明年不准去了！」

梁實此前曾表態，今年是最後一次高考。不過對於「明年是否再考」的提問，他表示要再考慮一下。

梁實很糾結是再戰還是讀專升本，他稱不甘心，覺得自己要讀比一般學校好些的本科，讀二本也要讀好的二本。梁實說，假設明年再戰，會改變策略，多刷刷題。

梁實查完高考成績後臉色凝重。（取材自齊魯壹點）
梁實查完高考成績後臉色凝重。（取材自齊魯壹點）

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