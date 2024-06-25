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「米裡含肉」 中國豬肉米、雞肉米研發成功 網好奇啥滋味

中國新聞組／北京25日電
科學家研發出雞肉米、豬肉米。（取材自科技日報）
科學家研發出雞肉米、豬肉米。（取材自科技日報）

如果大米兼具米和肉的香味，你會動心嗎？中國科研團隊近日發表重大突破，透過科學處理令豬或雞的脂肪細胞能在米內生長，讓民眾一口吃進大米，卻同時能攝入肉類營養成分，米飯蒸煮熟化後，不但有米香、還能傳出肉香。網民好奇這是新一代「科技與狠活」嗎，也想知道吃起來口感如何。

科技日報報導，近期中國肉類食品綜合研究中心、北京食品科學研究院未來食品研究團隊取得重大突破，成功研發雞肉、豬肉系列米製品。

「雞肉米、豬肉米是細胞培育肉與大米、小米和紫米有機結合生成的一種組合食品。」據中國肉類食品綜合研究中心、北京食品科學研究院首席科學家王守偉介紹，該團隊開發的雞肉米、豬肉米系列食品，主要是利用雞、豬肌肉和雞、豬脂肪細胞貼壁生長的特性，將大米、小米及紫米進行預處理後作為支架，為豬、雞細胞生長提供微環境，使細胞在其表面增殖和分化，最終形成的一種營養均衡和成分可控的組合食品。

雞肉米、豬肉米在保留米中膳食纖維、碳水化合物、維生素和礦物質等物質的同時，補充了人體必需氨基酸，增加了動物蛋白，使其兼具米和肉的香味，營養更為豐富和均衡。

王守偉說，「從外觀看，雞肉米、豬肉米與相應大米、小米或紫米無明顯差異，但蒸煮熟化後兼具米和肉的香味。」

江南大學教授周景文認為，雞肉米、豬肉米是細胞培育肉研究方向的一個新探索，是細胞培育肉多元化應用場景的一種展現，隨著技術的進步，中國在細胞培育肉方面的研究步伐還會進一步加快。

網友對雞肉米、豬肉米感到好奇，「這是啥高科技」、「感覺就是加了脂肪沒肉啊」、「標出來，我吃素」、「好好吃飯的權利都被剝奪了」、「那麼和尚吃米算殺生嗎」、「就是以後大家都吃配方食品？」、「何不食肉米？」

小米

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