我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

熱浪席捲全美 華盛頓林肯蠟像慘遭高溫「斬首」

台灣駐美代表爆採購爭議 資深外交官：俞大㵢應該不是特例

世界人工智能大會 7月上海登場 聚焦AI倫理等10大議題

特派記者陳宥菘／上海報導
2024世界人工智能大會（WAIC）將於7月4日至6日在上海舉行。圖為2021年WAIC活動畫面。(取材自WAIC官網)
2024世界人工智能大會（WAIC）將於7月4日至6日在上海舉行。圖為2021年WAIC活動畫面。(取材自WAIC官網)

2024世界人工智能大會（WAIC）將於7月4日至6日在上海舉行，上海市政府表示，本屆大會聚焦AI倫理治理、大模型、數據、算力、具身智慧（Embodied AI）等十大重點議題，現場將有45款智慧機器人在展出，特斯拉也將參展。此外，展覽面積、參展企業數量、首發首秀項目數量再創歷史新高。本屆大會還將同期召開人工智慧全球治理高階會議。

上海市新聞辦20日舉辦記者會介紹2024世界人工智能大會籌備進度。上海市副市長陳杰指出，本屆大會將舉辦一場開幕式和全體會議，三場全球治理、產業發展、科學前沿主論壇，十場主題論壇和若干場行業論壇。另還有展覽展示、評獎賽事、智慧體驗等活動版塊。目前，大會籌備工作已進入衝刺階段。

論壇部分，目前有9位圖靈獎、菲爾茲獎、諾貝爾獎得主及88位國內外院士確認參會，共200餘位重磅嘉賓將與會發表演說。展覽部分，已有特斯拉、微軟、施耐德等500餘家企業確認參展，上海市外企業及國際企業占比超過50%，展品數量已超1500項。

承辦單位東浩蘭生集團總裁李棟指出，具身智慧領域將展出45款智慧機器人，其中包含25款人形機器人，展出企業包含特斯拉、宇樹科技、傅利葉、達闥等。在大模型及應用領域，百度文心、訊飛星火、阿里通義千問、Minimax、百川智能、智譜AI、階躍星辰等亦將登場。此外，大會還將聚焦智慧駕駛領域。

本屆大會首次同期召開人工智慧全球治理高階會議，中國外交部軍控司司長孫曉波說明舉辦的背景是，中國國家主席習近平去年10月提出「全球人工智能治理倡議」，闡述人工智慧治理的「中國方案」；且中國主張在充分尊重各國政策和實踐差異性的基礎上，推動多利益攸關方積極參與，形成廣泛國際共識。

孫曉波表示，與會的各國政府代表和國際組織負責人等將闡述政策主張，期待各國代表在上海充分交流看法、凝聚共識。

本屆大會由中國外交部、發改委、教育部、科技部、工信部、國家網信辦、中國科學院、中國科協和上海市政府共同主辦。目前上海已連續成功舉辦六屆世界人工智慧大會。

人工智慧 AI 特斯拉

上一則

深圳樓放寬限購 港人買賣增 港樓撤辣後有人賣深樓回流

下一則

夏季達沃斯論壇登場 電子垃圾變賽車

延伸閱讀

特斯拉車主被鎖車內 受困後才知有秘密開門按鍵

特斯拉車主被鎖車內 受困後才知有秘密開門按鍵
看特斯拉挑戰者Fisker破產 Nvidia投資人應有何警惕？

看特斯拉挑戰者Fisker破產 Nvidia投資人應有何警惕？
大空頭：特斯拉是史上最大股票泡沫 將崩跌至這個價位

大空頭：特斯拉是史上最大股票泡沫 將崩跌至這個價位
馬斯克10年薪449億 S&P 500大企業執行長的275倍

馬斯克10年薪449億 S&P 500大企業執行長的275倍

熱門新聞

饅頭示意圖。（取材自微博）

把公司發的饅頭帶回家被指盜竊 廚師一怒告上法院 結果出來了

2024-06-21 09:30
上海復旦大學法學院19日畢業典禮，發生畢業生在台上出拳毆打師長。(取材自微博影片)

台生在復旦大學畢業典禮打老師 北大醫學研究所落空

2024-06-20 10:41
雷軍騎自行車上班引熱議，這輛車售價人民幣1.5萬元，網友不淡定。 （取材自快科技）

雷軍騎售價1.5萬人民幣的自行車上班 網認同卻不淡定…

2024-06-21 06:30
葉海洋和雙胞胎兒子。(取材自微博)

吉林女富豪葉海洋稱在美生雙胞胎 網2點質疑非親生

2024-06-22 07:00
中國學者鄭永年稱，「當人們說世界大戰的時候，需要考量的並非是戰爭是否有可能，而是戰爭的形式問題」。（美聯社）

習近平「國師」預言世界大戰恐爆發：美國正將戰爭引向亞太

2024-06-24 03:47
復旦大學中國研究院院長張維為。(新華社)

張維為再爆驚人語：中國工地伙食比美中產家庭好

2024-06-19 21:47

超人氣

更多 >
習近平「國師」預言世界大戰恐爆發：美國正將戰爭引向亞太

習近平「國師」預言世界大戰恐爆發：美國正將戰爭引向亞太
全美大學就讀費用排名出爐 這間最貴 4年要50萬美金

全美大學就讀費用排名出爐 這間最貴 4年要50萬美金
南韓鋰電池工廠大火 罹難中國人增至19名

南韓鋰電池工廠大火 罹難中國人增至19名
公共衛生廳：加州出現全美首例罕見性傳染病

公共衛生廳：加州出現全美首例罕見性傳染病
「黃景瑜前妻」強勢出道… 第一次拍片就提名影后 網：演技不輸前夫

「黃景瑜前妻」強勢出道… 第一次拍片就提名影后 網：演技不輸前夫