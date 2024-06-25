中國多部門救房市滿月 地方續推獎勵

中國多部門在5月推出房市組合拳後，近期迎來滿月。地方政府持續優化房地產 政策搶救房市，湖北省多個地方政府甚至將地方住房和城鄉建設局更名為住房和城市更新局，以積極推動危老改造及都市更新，讓更多民眾換新房。

廣東省城規院住房政策研究中心首席研究員李宇嘉稱，政策效果將在6月開始顯現，預計6月熱點城市交易量有反彈，掛牌量增幅減緩，各線城市新房和二手房價格跌幅也將見頂。

另外，中央多個部門推出多項房地產政策，包括首付比率最低降至15%、取消商貸利率 下限、放鬆限購，探索收購庫存商品房用作保障性住房等多個方面，地方政府也陸續跟進，加上安徽滁州推出農民放棄宅基地並進城購房將給予獎勵，甘肅蘭州取消新房價格備案，由買賣雙方自行協商，雲南德宏支持地方國企收購未出售商品房。

安徽滁州鳳陽縣20日發布15條穩樓市新政，提出團購新房、購房補貼等八項措施。值得注意的是，農民自願放棄宅基地安置並進城購房，在原宅基地歸還村集體用於復耕復墾並拆除建築物後，一次性給予人民幣5萬元(約6888美元)購房獎勵。

而湖北省武漢 市、荊州市、黃石市、恩施州、十堰市、襄陽市、仙桃市、神農架林區將承擔地區樓市重擔的單位更名為「住房和城市更新局」。以因應湖北省委18日專題會議中提及探索以市場化方式推進危舊房改造的新模式，改善民眾居住環境。

樓市新政推出滿月後，外界關注政策成效，但各地冷熱不一，央視報導，北京新房市場相對於二手房市場，觀望情緒更濃厚一些，不少購房人還在觀望，等待更多政策落地；目前杭州首套房貸利率降到3.25%、武漢公積金貸款利率、商貸利率、最低首付比例都處於歷史低位，業內人士認為有望帶動房市剛需，提振信心。

財聯社數據顯示，6月前兩周（5.27-6.9），重點50城新房周均成交面積較5月增長24%，較去年同期下降22.3%，年降幅續收窄；6月第2周（6.3-6.9），重點11城二手房成交量年增率連續三周增長，上海、深圳、杭州等城市的政策效果明顯。