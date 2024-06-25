赴中旅遊拍機場…小心被關7天

中國國安部警告，擅自拍攝機場恐觸犯國家安全法規。（新華社）

這個月12日，一架由浙江義烏飛往北京的航班上，一名外國乘客將手機卡在遮光板拍攝機場，遭後排乘客舉報。中國國安部24日發文指出，當前中國運營機場中，有近三分之一為軍民合用機場。在這些機場未經允許私自拍攝屬嚴重危害國家安全的行為。

中國國安部表示，軍民合用機場，是平時兼具民用運輸和空軍日常訓練，戰時可供軍事使用的機場。由於軍民合用機場往往部署有重要軍事裝備，並承擔日常演訓任務，民航乘客應遵守相關規定，不得擅自拍攝敏感軍事區域、軍事設備。

文章稱，同樣在不久前，東南沿海地區某軍民合用機場，乘客劉某在飛機滑行起飛過程中，無視機艙內廣播和乘務員要求，擅自將開啟錄像功能的手機放置在機窗遮光板與窗口的夾層間，並反覆開啟遮光板，對機場周邊設施、建築和軍機等進行攝錄，打算發朋友圈炫耀。

機場觀測到該航班有乘客未按照有關規定關閉遮光板後，立即要求該飛機重新滑回停機位，直到相關部門和國家安全機關依法核查確認消除洩密隱患後，該航班才得以重新起飛。

中國國安部指出，劉某此舉不僅導致其所乘坐的航班延誤，影響了同機旅客的行程計劃，更因涉嫌擾亂公共交通秩序，被相關部門依法處以行政拘留7日的處罰。

中國國安部強調，軍民合用機場多位於沿海、沿邊等地區，戰略地位突出，軍事價值重要。為保障國家軍事安全，防止旅客「無意」中獲取、洩漏國家軍事機密，當民航飛機在軍民合用機場起降、滑行時，旅客應關閉遮光板，不得擅自拍照、攝像甚至將有關內容上傳上網。