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「不進則亡」中國高校招生總動員 號召校友推薦母校

中國新聞組／綜合報導
西安交通大學校友助力母校招生宣傳工作。（取材自西安交通大學官網）
西安交通大學校友助力母校招生宣傳工作。（取材自西安交通大學官網）

高考成績公布，考生如火如荼展開志願填報作業，多地高校派出龐大的隊伍吸引優秀生源，不少學校發出「招生形勢逼人」信息，號召全體校友投入母校招生宣傳工作，除轉發招生短視頻等方式，還請校友留意周遭高考分數620分以上考生，將安排專業老師接送填寫志願。部分學校甚至以「『緩進則退、不進則亡』的嚴峻態勢」形容目前招生被「夾殺」的困境。

澎湃新聞報導，西安交通大學甘肅招生組及校友會表示，希望校友能夠積極參與2024招生宣傳工作中，結合自身就讀經歷，向考生及家長宣傳母校，動員優秀考生報考母校。相關倡議書提到，已經向甘肅派駐了規模巨大的招生隊伍，通過線上線下等各種形式動員吸納2024年優秀考生。校友可以通過轉發學校招生宣傳、短視頻等，或通過廣播電視、網絡媒體、自媒體等相關資源協助宣傳。

倡議書呼籲校友，招生期間提供接送及保障服務，推薦「預估分數為620分以上」親友、同事的孩子至招生組，招生組將安排由專業老師幫助孩子客觀規畫志願。據報導，西安交大河南校友會、河南招生組也發出了類似倡議寫道，母校的招生宣傳工作正處在「緩進則退、不進則亡」的嚴峻態勢、「在此背景下，我們深感形勢逼人」。

黑龍江大學校友服務中心也號召廣大校友宣傳母校的招生資訊，主動將母校發布的各類招生信息分享到個人社交或新媒體平台。

此外，華北水利水電大學為吸引更多優秀學子報考，開展「助力高考——我為高中母校寄簡章」暨「華水使者家鄉行」活動，建議全體在校師生、廣大校友等通過點擊相關鏈接或用微信掃描小程序碼填報收件人和收件地址等信息，將招生簡章寄給高中母校師生。

在部分高校看來，生源質量是決定高校人才培養質量的決定性因素。

中國農業大學煙台研究院召開2024年山東省本科招生宣傳工作動員大會暨高考招生宣傳培訓會。研究院副院長、教學部部長付立忠指出，當前招生宣傳工作仍存在投入不足、形式單一、各自為戰等問題，希望進一步提升山東省招生宣傳工作力度、深度和廣度。

付立忠要求，16地市招生宣傳人員，以「生源質量提升計畫」為目標，形成線上線下全方位、多層次、立體化的招生諮詢服務體系。打通「大學與中學」、「大學與考生」之間招生政策宣傳的「最後一公里」。

高考 河南 甘肅

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