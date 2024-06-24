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阿里數學決賽試題公布 網喊「天書」：這是考英語還是數學？

中國新聞組／綜合報導
江蘇女學生姜萍，以第12名的成績挺進2024阿里巴巴全球數學競賽決賽，力壓海內外知名大學的數學高手，一夕暴紅。（取材自微博）
江蘇女學生姜萍，以第12名的成績挺進2024阿里巴巴全球數學競賽決賽，力壓海內外知名大學的數學高手，一夕暴紅。（取材自微博）

江蘇17歲中專女學生姜萍，以第12名的成績挺進2024阿里巴巴全球數學競賽決賽，震驚全網。日前，競賽決賽正式結束，共有來自全球17個國家和地區的800多名選手入圍，接下來將進入專家組獨立閱卷階段。達摩院DAMO微信公眾號日前公布了決賽試題，在網上引起熱議，有人問「這考的是英語還是數學？」；還有人稱，「字都能看懂，連在一起就變成天書了」。

齊魯壹點報導，決賽閱卷包括初評、交叉覆審、最終核驗等流程。決賽的五個賽道將按成績分別評出金獎1名、銀獎2名、銅獎4名以及優秀獎10名。

據悉，該全球數學競賽決賽分為代數與數論、幾何與拓撲、分析與方程、組合與概率、應用與計算數學五個賽道，題目包括解答題和證明題。選手可任選一個賽道，賽道一旦確定，不可改變。

一名參加決賽的選手向中新財經表示，決賽比較難，因為專業性太強了，大多數東西都沒學過。在五個賽道中，他選擇的是代數與數論，一共六道題（總分120分），他做了一道多就交卷了，只嘗試做了和代數幾何、數論相關的題目。相比之下，之前初賽的專業性低一些。

另據中央社報導，姜萍走紅後，先是引起中國教育圈震撼，對於傳統教育方式的批評，以及對於知名大學未來能否破格錄取姜萍的討論。隨後，愈來愈多網友質疑姜萍的故事是否有做假成分，認為如果姜萍真是天才，怎麼會在過往小學、中學時都沒有被發現？

隨著爭議延燒，網傳姜萍在取得高分後，阿里巴巴達摩院團隊曾再次為姜萍出題，要求姜萍在黑板答題，幾日後方公布成績。阿里巴巴達摩院團隊否認傳言，並表示未曾要求姜萍再次答題。

2024阿里巴巴全球數學競賽決賽試題。（取材自新黃河）
2024阿里巴巴全球數學競賽決賽試題。（取材自新黃河）
2024阿里巴巴全球數學競賽決賽試題。（取材自新黃河）
2024阿里巴巴全球數學競賽決賽試題。（取材自新黃河）
2024阿里巴巴全球數學競賽決賽試題。（取材自新黃河）
2024阿里巴巴全球數學競賽決賽試題。（取材自新黃河）
2024阿里巴巴全球數學競賽決賽試題。（取材自新黃河）
2024阿里巴巴全球數學競賽決賽試題。（取材自新黃河）

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