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提供志願諮詢 中國「高報師」3小時進帳上億

中國新聞組／綜合報導
超過半數上線考生考慮尋求志願填報幫助，吸引了眾多教育諮詢機構湧入；示意圖。（取材自生活日報）
超過半數上線考生考慮尋求志願填報幫助，吸引了眾多教育諮詢機構湧入；示意圖。（取材自生活日報）

高考志願填報時節，眾多考生家庭在複雜信息與未來的不確定性面前，不惜重金求助於諮詢服務。教育諮詢市場中，知名人士張雪峰透過直播平台出售志願填報諮詢服務，價格從11999元至17999元（人民幣，下同，約1638到2477美元）不等，目前到2026年的服務名額都被迅速預訂一空，  「在張雪峰的直播間，3小時進帳上億」也登上熱搜。

新周刊報導，據統計，超過半數上線考生考慮尋求志願填報幫助，潛在市場巨大，吸引眾多教育諮詢機構湧入。據行業報告顯示，2022年高考志願填報市場的付費規模已達8.8億元，預估2023年將增長至9.5億元。

伴隨高考人數的持續增長，志願填報諮詢服務行業快速發展，部分區域如河北成為此類企業的集中地。也暴露出信息不對稱、虛假宣傳、高價低效等問題。有觀點認為，它更多是利用家長和考生的焦慮情緒進行信息販賣。然而隨著AI智能填報系統的興起，部分家長開始嘗試使用技術手段輔助決策，盡管對於其可靠性的信任程度不一。

另據36氪報導，近兩年圍繞高考產生的新職業：「高報師」。中國還沒有頒發相關的職業資格證，但已催生出不少諮詢企業和高報師培訓機構。天眼查數據顯示，中國目前共有1850逾家企業名稱或經營範圍含「志願填報」，80.4%的相關企業成立於1至5年內。

高報師在前期溝通時，會了解考生的興趣是什麽，還會讓考生做性格測試，了解其性格特點，看看大概能夠匹配哪些職業，比如有孩子很外向，屬於社交型的，就比較適合教育類等一些和人打交道的工作，如果測出來性格比較嚴謹，就會推薦會計、金融這一類。

從事這一行業的人表示，高報是一個非常複雜、系統的工程。信息庫是一直在更新的，每一年都會去不同的高校，了解不同專業學生的具體學習情況和就業情況，統計不同專業畢業後找到從事的工作、薪資水平、工作環境等等信息，給家長提供參考。

AI高考志願填報 最貴上萬

近期，不少AI公司舉辦新聞發布會，宣布進軍志願填報市場。21世紀經濟報導 ，志願填報服務機構收費從3000元到上萬元不等，一些知名機構志願填報服務會超過1.5萬元。

「AI志願填報，我認為一定是未來的市場趨勢。」一位志願填報機構工作人員羅老師表示，AI大數據平台的性價比高，可以節省家長和學生翻書的時間，還能查詢到自身找不到的關鍵數據信息，願意付費的家長學生數量在不斷增加。

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