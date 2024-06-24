中國多地鼓勵放棄農村宅基地 網：勿上當 「事出反常必有妖」

中國刺激房市再出新招，多地鼓勵放棄、退出農村宅基地，引發市場關注。圖為經過舊村改造後的浙江義烏市五愛村。（新華社資料照片）

中國刺激房市再出新招，多地近日先後出台鼓勵放棄、退出農村宅基地政策，引發市場關注。多地並明確，加大在主城區購房獎補力度，並給予退出宅基地獎勵。以安徽省鳳陽縣為例，農村居民自願放棄宅基地進城購房並歸還土地建物，可一次獲5萬元（人民幣，下同，約6886美元）購房獎勵。不過此舉引來網民批評是在忽悠農民，打人民的算盤，要農民千萬不要上當。

據中國商報報導，21日，江蘇省南通市房地產 市場平穩健康發展領導小組出台「關於進一步促進全市房地產市場平穩健康發展的通知」，即日起實施10條措施，明確加大購房獎補力度。2024年4月1日至2025年6月30日期間，在主城區範圍內購買新建商品住房的，給予購房款總額1.5%的獎補；自願退出（放棄）農村宅基地進城購房的，給予一定額度的獎補，標準由全市各地自行制定。

20日，鳳陽縣房地產工作聯席會議發布「關於印發〈關於進一步促進房地產市場平穩健康發展的若干措施〉的通知」。通知提出，6月20日起今年年底，對涉及需要安置宅基地的本縣農村居民，如自願放棄宅基地安置並進城購房，在原宅基地歸還村集體用於覆耕覆墾並拆除建（構）築物後，一次性給予5萬元購房獎勵。

此前，還有其他城市推出類似的政策。4月22日，湖北省鄂州市住房和城鄉建設局 、鄂州市財政局等六部門聯合發布「關於推進就地城鎮化和房地產平穩健康發展的通知」，涉及購房補貼、「以舊換新」等9個方面，鄂州市農村居民自願退出合法宅基地且拆除宅基地及相關建（構）築物後，在「雙集中」區域購買新建商品住房的，按退出的宅基地面積給予購房補貼等。

對於這些新政，有網民認為付費回收宅基地很不錯，是城市居民沒有的福利 ，但網民大都看衰，並指這無異是在欺騙農民：「凡事兩面看，事出反常必有妖」，「最後的一塊布也不要了？」，「經常退出宅地的都知道，千萬不要上當，別以為城裡有多好，放棄了的話，會背負一身債務，天天打工還錢，生不如死」，「你打人民的算盤？」，「這些人老了以後，農村回不去，城裡又賺不了錢，要是子女再不孝順，那就慘了」。