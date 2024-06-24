我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拜登辯論特訓營 他再度「扮演川普」 川普陣營避談備戰

光看不喝也消暑 6款冰涼雞尾酒祕方自己動手調

中國式現代化藍皮書：2035年GDP達3萬美元

記者黃雅慧／綜合報導
「中國式現代化藍皮書：中國式現代化發展報告（2024）」樂觀預測，2035年中國有望達到人均國內生產毛額（GDP）3萬美元左右。（歐新社）
「中國式現代化藍皮書：中國式現代化發展報告（2024）」樂觀預測，2035年中國有望達到人均國內生產毛額（GDP）3萬美元左右。（歐新社）

第一財經報導，中共中央黨校（國家行政學院）中國式現代化研究中心、社會科學文獻出版社23日共同發布「中國式現代化藍皮書：中國式現代化發展報告（2024）」樂觀預測，2035年中國有望達到人均國內生產毛額（GDP）3萬美元左右。中等收入群體在未來15年將超過8億人。但收入分配不均依然是挑戰。

而據中經數據，按2022年發布數據計算，中國人均GDP為1.27萬美元，在全球排名約68名。

「報告」稱，如果以2021年美國人均GDP 7.1萬美元為頂點線，將這個高收入區間五等分，初步實現現代化至少要進入倒數第二檔，即人均GDP達到2.5萬~3.7萬美元，按2.5萬美元這個下限算，未來十幾年保持大約年均5%的增長率，還要考慮中國國內外通膨因素、人民幣匯率變化以及人口變化等。

報告預計，到2025年，勞動年齡人口平均受教育年限將提高到11.3年；基本養老保險參保率將提升至95%；在生態環境方面，報告預計到2025年，地級及以上城市細顆粒物（PM2.5）濃度下降10%，地表水I~III類水體比率達到85%，重汙染天氣、城市黑臭水體基本消除，土壤汙染風險得到有效管控。到2025年，森林覆蓋率達到24.1%，濕地保護率達到55%。

不過，該研究發現，中國區域間、城鄉間、行業間在收入分配上仍存在較大發展差距，直接反映在民眾可支配收入高低上，需要繼續完善基本分配制度，提高人民群眾收入水平，縮小城鄉人均可支配收入差距，並實現勞動報酬與勞動生產率同步提高。

要解決上述問題，報告提出必須推進高質量發展，貫徹創新、共享、協調、綠色、開放的新發展理念。

「中國式現代化」為中國國家主席習近平在中國共產黨成立100周年大會上提出的論點，目前成為官方在推進各項目標的關鍵概念。內涵包括：堅持中國特色社會主義，實現高質量發展，發展全過程人民民主，豐富人民精神世界，實現全體人民共同富裕，促進人與自然和諧共生等。

匯率 保險 習近平

上一則

阿里數學決賽試題公布 網喊「天書」：這是考英語還是數學？

下一則

豪雨釀災 黑龍江現洪水 湘贛山體滑坡10死 福建泄洪人遭活埋

延伸閱讀

中國式現代化藍皮書：料2035年中國人均GDP達3萬美元

中國式現代化藍皮書：料2035年中國人均GDP達3萬美元
兩項量化準則超過門檻 台續列美匯率觀察名單

兩項量化準則超過門檻 台續列美匯率觀察名單
美國匯率報告建議台灣當局 緊盯非銀行的金融風險

美國匯率報告建議台灣當局 緊盯非銀行的金融風險
紐西蘭經濟擺脫衰退、Q1恢復成長 紐元盤中應聲走升

紐西蘭經濟擺脫衰退、Q1恢復成長 紐元盤中應聲走升

熱門新聞

饅頭示意圖。（取材自微博）

把公司發的饅頭帶回家被指盜竊 廚師一怒告上法院 結果出來了

2024-06-21 09:30
上海復旦大學法學院19日畢業典禮，發生畢業生在台上出拳毆打師長。(取材自微博影片)

台生在復旦大學畢業典禮打老師 北大醫學研究所落空

2024-06-20 10:41
雷軍騎自行車上班引熱議，這輛車售價人民幣1.5萬元，網友不淡定。 （取材自快科技）

雷軍騎售價1.5萬人民幣的自行車上班 網認同卻不淡定…

2024-06-21 06:30
葉海洋和雙胞胎兒子。(取材自微博)

吉林女富豪葉海洋稱在美生雙胞胎 網2點質疑非親生

2024-06-22 07:00
復旦大學中國研究院院長張維為。(新華社)

張維為再爆驚人語：中國工地伙食比美中產家庭好

2024-06-19 21:47
退休人員基本退休金上調3%。圖為山東省濱州市老人們在剪紙。(新華社)

退休人員基本養老金上調3% 網：能不能給年輕人一條活路

2024-06-18 02:20

超人氣

更多 >
紐約黑手黨角頭遭撞「身首異處」 肇事駕駛恐尋求保護

紐約黑手黨角頭遭撞「身首異處」 肇事駕駛恐尋求保護
入學首日即被偷到精光 佛州一家子嚇到棄學逃離加州

入學首日即被偷到精光 佛州一家子嚇到棄學逃離加州
「墨雨雲間」結局「配角慘死」被罵翻… 靠甜蜜「番外篇」讓觀眾消氣

「墨雨雲間」結局「配角慘死」被罵翻… 靠甜蜜「番外篇」讓觀眾消氣
賣北京四合院移民美國？ 王剛再度撇清：我不是現代版和珅…

賣北京四合院移民美國？ 王剛再度撇清：我不是現代版和珅…
員工須一絲不掛 裸體書店徵求健美女CEO

員工須一絲不掛 裸體書店徵求健美女CEO