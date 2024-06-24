豪雨釀災 黑龍江現洪水 湘贛山體滑坡10死 福建泄洪人遭活埋

沅陵縣五強溪鎮遭遇極端強降雨天氣，區內河流萬洋溪發生山洪，集鎮嚴重內澇。（視頻截圖）

中國豪雨不斷，受災區域從華南蔓延到華中，東北的黑龍江也出現洪水 ；湖南省懷化市、江西省九江市分別發生多起山體滑坡，共造成10人死亡。福建龍岩有村民指控水庫泄洪造成房屋倒塌致家人被活埋；廣東梅州平遠縣也因水庫滿溢致數百畝農田被淹，農民叫苦連天。而據氣象預報，未來10天長江中下游降雨集中，致災風險高，將暴雨 應急響應狀態從3級升至2級。

綜合央視、新華社報導，湖南省懷化市轄下新晃侗族自治縣魚市鎮斗溪村龍塘組昨凌晨山坡地崩塌致四棟房屋倒塌，目前已知兩戶8人死亡，包括4小孩。同為懷化市轄下的沅陵縣五強溪鎮21至22日降下特大暴雨，引發萬洋溪水位暴漲，目前造成1人死亡，1人失蹤。江西省九江市修水縣溪口鎮義坑村23日凌晨也發生山體滑坡致一棟兩層鋼混結構房屋倒塌，2人死亡。

東北的黑龍江省七台河市連日也降下暴雨，導致河川上游水量及水庫洩流量上升，21日深夜出現灌溉渠堤防崩塌及護坡脫落，洪水漫流進入七台河市城區，造成普遍積水。農作物受災面積超過4萬畝。

進入6月以後，華南的福建、廣東、廣西、湖南、安徽等省區相繼出現雨災。其中，廣東省梅州市轄下的平遠縣，截至21日已造成至少38人死亡、2人失蹤。而貴州省防汛抗旱指揮部發布數據則顯示，該省41個縣（市、區）已有超過21萬人受災。

另強降雨帶來的洪水，多地開展水庫泄洪作業，不過也引發民怨。

據華商報報導，福建龍岩上杭縣藍溪鎮某村村民反映，上游水庫16日開閘放水後，洪水水位快速上漲到2米多，家裡房屋倒塌活埋了婆婆，「我婆婆遺體被挖出來，她還保持著求生的姿勢，她的頭部被砸中。」當地政府稱當日收到泄洪信息後就提前通知村民轉移，但也有不少村民反映未接到泄洪撤離通知來投訴。

另據極目新聞報導，廣東梅州平遠縣東石鎮靈水村、錫水村民表示，洪水致村子附近的水庫滿溢，導致附近幾個村子數百畝農田被淹，大量魚兒逃進田裡，有村民在田裡撈起數百斤大魚。靈水村和錫水村交界處的河邊，數百畝種植菸草、花生、玉米的農田損毀嚴重。另湖北鹹寧汀泗橋鎮養殖戶廖先生稱上游水庫泄洪致他養殖的2萬多隻土雞被淹死，損失20多萬元人民幣。