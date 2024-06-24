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薛之謙徐州演唱會遇人造雨 粉絲留言灌爆氣象局 媒體看不下去…

中國新聞組／北京24日電
薛之謙演唱會江蘇徐州場遇人工增雨。（視頻截圖）
薛之謙演唱會江蘇徐州場遇人工增雨。（視頻截圖）

中國南方多地強降雨成災，也有省份鬧乾旱，江蘇徐州為解農地旱象，21日進行人工增雨作業並成功降雨，卻引來當晚淋雨參加歌手薛之謙演唱會的部分歌迷怒懟，指責徐州市氣象局「不體諒歌迷」，有媒體看不下去，以「只怕高台被雨淋，誰聞地裡農民哭」評論要求這些歌迷向徐州氣象和農民道歉。另新疆局部氣溫飆升至攝氏45度以上，應防範融雪型洪水出現。

來源：YouTube

據紅網報導，「薛之謙粉絲懟徐州氣象局」相關話題這幾天登上微博熱搜並引發熱議，當晚，薛之謙在江蘇徐州奧體中心開演唱會，恰好遭遇徐州氣象部門進行人工增雨作業，部分粉絲因沒帶雨具淋了雨，氣得到徐州氣象官方微博下留言，質疑人工降雨影響演唱會觀感。

「花了好幾千挨澆，徐州氣象，你們是故意的吧！」，「就不能在演唱會結束後降雨，徐州氣象能不能體諒一下歌迷？」等類似留言在當晚暴增上千條，這些歌迷認為，既然是人工增雨，就可以控制時間和強度，對於演唱會這樣的大型活動，應予考慮照顧。

也有不少網民對此言論回擊稱，「我也去看了演唱會，人工增雨是有條件的，不是說增就增的，徐州旱了很久了，又是農忙季節，農民要哭了。」「快快下，老百姓都盼著這個雨半年了。」 

人工增雨。（取材自潮新聞）
人工增雨。（取材自潮新聞）

徐州市人工影響天氣中心主任閆伍光表示，徐州氣象在6月20日就發布人工增雨作業公告指出，此輪人工增雨是為改善土壤墑情、促進農作物生長，當天午後1點到3點在全市發射了28枚增雨火箭彈，增雨效果不錯，尤其是睢寧和新沂，基本上都是中到大雨，部分地區還下了點暴雨。他們是根據天氣情況開展人工增雨，時機不是氣象部門或某一個地方決定的。

閆伍光稱，隨著雨區的東移，人工增雨對奧體中心演唱會沒什麼影響。「我們不可能面面俱到，還是要從全市的旱情考慮，重點保障農業抗旱。」

今年以來，徐州降雨明顯偏少。據水文監測，4月份以來，全市平均降雨僅29毫米，較常年同期141.7毫米偏少80%。本次降水過後，徐州大部分地區旱情得到緩解。

潮新聞對此評論指出，徐州啟動了抗旱Ⅳ級應急響應，全市土壤缺墑面積達249萬畝。是看演唱會重要？還是緩解乾旱重要？但凡是正常人都能給出正確的回答。那些只在乎自己看演唱會會不會被淋的歌迷欠徐州氣象一個道歉。

另外，夏至過後，中國北方多地相繼出現40度以上高溫，新疆氣象台更於22日發出今年首個高溫紅色預警訊號，23日至24日白天，塔城地區南部、克拉瑪依市等地部分區域最高氣溫將升至40度以上，吐魯番部分區域更達45度以上，提醒當地民眾加強防範山區局地融雪型洪水。

薛之謙演唱會江蘇徐州場遇人工增雨。（取材自微博）
薛之謙演唱會江蘇徐州場遇人工增雨。（取材自微博）

洪水 高溫 新疆

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