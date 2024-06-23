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熱到融化 新疆高溫紅色預警：氣溫將飆至45度以上

記者謝守真／即時報導
新彊氣象台發布，6月21日8時至7月3日20時新疆將進入入夏後持續時間最長的高溫天氣過程。（取材自新疆氣象台網站）
新彊氣象台發布，6月21日8時至7月3日20時新疆將進入入夏後持續時間最長的高溫天氣過程。（取材自新疆氣象台網站）

夏至過後，中國北方多地相繼出現40度以上高溫新疆氣象台更發出今年首個高溫紅色預警訊號，顯示局部氣溫將飆升至45度以上，呼籲當地民眾加強防範融雪型洪水出現。

國家預警訊息發布中心網消息指出，新疆維吾爾自治區氣象台於22日15時55分發布高溫紅色預警訊號，預計23日白天至24日白天，塔城地區南部、克拉瑪依市、石河子市、昌吉州、巴州南部、吐魯番市、哈密市等地的部分區域最高氣溫將升至40度以上，吐魯番部分區域更將達45度以上，提醒當地民眾注意防暑降溫和用火安全，加強防範山區局地融雪型洪水。

新疆氣象微信公眾號引述新疆氣象服務中心氣象服務首席唐建軍表示，新疆大部平原區將迎來今年最長的一次高溫天氣過程。在交通出行方面，持續的高溫天氣會引發高空零度層不斷抬升，引發局地融雪型洪水和其衍生地質災害的可能性大，相關部門需加強交通旅遊線路、重點流域、山洪溝和水庫的巡查排險工作。

唐建軍提醒，由於未來一周新疆高溫持續時間長影響範圍廣，容易引發疲勞駕駛、輪胎爆胎、車輛自燃等狀況，導致交通事故的發生。

另，新疆日報報導，預計6月21日至7月3日，新疆將進入入夏以來持續時間最長的高溫天氣過程，全疆大部份地區將有35至37度的高溫過程，部分區域最高氣溫將先後升至40度以上，吐魯番、哈密局部地區可達45度以上。

對於新疆發出今年首個紅色警報，有網友在相關新聞底下留言表示，「這兩天確實比之前熱很多」；「祁連山天山䓤嶺要融化變成綠洲了」。還有人感嘆，「居然比南方都熱」，「融雪和高溫終於扯到一起，感覺像夏天提醒你防凍」；「今年整個新疆的極端氣候是成長很快的。」

新疆 高溫 洪水

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