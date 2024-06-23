李玟雕像落成武漢烈士陵園？挨批過頭：歌手夠資格嗎

李玟雕像6月15日在武漢市石門峰紀念公園舉行落成儀式，卻引發爭議。(取材自微信)

近日，歌手李玟 雕像落成武漢 市石門峰紀念公園一事引發爭議不斷。石門峰紀念公園22日回應稱，該園分為景觀區域和安葬區域，烈士在景觀區域，安葬區域面向所有人包括普通市民。

據媒體報導，6月15日，歌手李玟雕像落成儀式在武漢石門峰紀念公園舉行。當天適逢李玟出道30周年紀念日，李玟的家人和來自世界各地的歌迷聚集於此，共同見證雕像揭幕，共同緬懷李玟的音樂人生。

但網上隨之引發對李玟雕像落成石門峰紀念公園作為烈士陵園的質疑。頂端新聞指出，爭議焦點主要在於：作為歌手的李玟是否有資格在烈士陵園立雕像？李玟雕像是如何成功落成烈士陵園的？

有網友指出：「可以安葬，但立雕像卻是過頭了，李玟一個歌手而已，讓那些為國為民犧牲的烈士情何以堪。」「難道一個普通人要立個雕像，園區也可以立嗎？」，還有人無奈指出「不要再消費coco了」。但也有人為公園方面說話：「人家是紀念公園不是烈士陵園」，「別對李玟這樣苛刻，有這個時間拿來懟浙江衛視不好嗎？」

石門峰紀念公園一工作人員解釋，公園分為景觀區域和安葬區域，「景觀區域裡，像開國元勳雕塑園裡有十大元帥的雕像，大家所說的烈士也都在景觀區域裡。」

該工作人員表示，安葬區域則面向所有人包括普通市民，「李玟安葬在我們園區的安葬區域，首先是我們的客戶，作為一家經營性質的殯葬服務單位，我們肯定要做好接待服務工作，像她(家人和粉絲)有這個(立雕像)需求，我們都是接納的。」

此外，該工作人員稱，在石門峰紀念公園安葬區域，安葬遺體並立雕像的人，不光有作為國際巨星的李玟，還有院士和武漢當地一些大學的著名教授和老師。「如果我們園區安葬的全部都是烈士，然後安葬了一個李玟，那可能別人有這個質疑(是對的)，但我們園區是開放性的，逝者都可以安葬在這裡。」