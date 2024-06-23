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「山寨周杰倫」杭州巡演 6000元天價貴過本尊

中國新聞組／綜合報導
山西太原某演出場所日前貼出「雙倫來襲」海報。(取材自澎湃新聞／圖源該連鎖酒吧企業微信)
山西太原某演出場所日前貼出「雙倫來襲」海報。(取材自澎湃新聞／圖源該連鎖酒吧企業微信)

山西太原某演出場所日前打出「0621雙倫來襲」的宣傳語，海報上，兩位外形酷似周杰倫的哥們並肩而立，網友火眼金睛：這不是「黑倫」和「粥餅倫」嗎？ 一個唱歌，一個賣餅，都是靠模仿周杰倫走紅的百萬粉絲網紅。不過，要看他們，票價傳高達6000元（人民幣，下同），圍觀群眾不淡定了：怎麽「山寨周杰倫」，賣票還貴過本人？

澎湃新聞報導，2020年，一位在河北某縣城攤雞蛋灌餅的商戶因撞臉周杰倫意外爆火後，他以「粥餅倫」之名活躍於互聯網，今年搞起了「全國巡餅」，山西太原只是其中一站。

「黑倫」外形神似周杰倫本尊，加上模仿得惟妙惟肖的嗓音與動作，被網友戲稱為「先天周董聖體」。他自2024年6月以來，與某連鎖酒吧展開深度合作，多地門店巡演，上座率驚人。6月21、22日，「黑倫」抵達山西太原和陜西西安進行演出。

該連鎖酒吧太原店的工作人員說，當天兩位特邀嘉賓來到店內，「黑倫」上台唱歌，「粥餅倫」則在大廳賣餅。「當日消費最低880，最高3500。」並出示了22日店內的報價單，消費檔次從300-2580不等，並稱「西安基本這個價格就到極限了」。此前，杭州站最為誇張，賣出了6000的天價。而周杰倫2024嘉年華巡迴演唱會南京站的票價最高僅為2000元。「山寨周杰倫」賣票貴過本人的爭議甚囂塵上。

「這是以訛傳訛，此票價並非彼票價。」數位參加過「黑倫」巡演的網友表示，所謂的「票價」是酒吧訂台的低消，店內也沒有售票形式。「3888是卡座的低消，可以點一兩套洋酒、啤酒或者果盤，邊喝邊看。」吃瓜群眾曾對「黑倫」演唱會「離舞台愈近愈便宜」的定價方式百思不得其解，還調侃「因為愈遠愈像周杰倫」。如今看來，酒吧桌型不同，離舞台遠的VIP區域自然要價更貴。

北京星權(海口)律師事務所律師蘇焱鑫表示：「即使沒有直接使用『周杰倫』三個字宣傳，但如果模仿者通過外貌、聲音等方面明顯讓人誤認為是周杰倫本人，依然可能構成對周杰倫肖像權和聲音權益的侵犯。」

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