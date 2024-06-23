「最牛服務員」楊利娟辭海底撈CEO 轉戰海外市場

海底撈公告楊利娟7月起辭任該公司執行董事及首席執行官。(取材自微信)

6月21日晚間，海底撈發布公告稱，楊利娟辭任該公司執行董事及首席執行官，自2024年7月1日起生效。楊利娟曾被稱「最牛服務員」，是阿里巴巴集團前執行長張勇帶出的大徒弟。她從月薪160元（人民幣，下同）的基層員工，到以身家125億元登上「胡潤中國職業經理人榜」，她的故事頗為勵志。楊利娟的新職是特海國際執行董事及首席執行官。

北京商報報導，海底撈21日發布公告稱，楊利娟辭任該公司執行董事及首席執行官，茍軼群獲委任為該公司執行董事及首席執行官，以上高管變動自2024年7月1日起生效。同日，海底撈旗下海外業務公司特海國際也發布公告稱，楊利娟已獲委任為該公司執行董事及首席執行官，主要負責統籌特海國際的管理和戰略發展。

報導指出，在餐飲界，楊利娟的故事頗為勵志。她被稱為最牛服務員、張勇帶出的大徒弟。新京報曾報導，在做基層服務員時，楊利娟最初的月薪為160元。2021年1月，楊利娟登上「胡潤中國職業經理人榜」，身家125億元。

據21世紀經濟報導，楊利娟於1995年加入海底撈，加入海底撈第一年，楊利娟家中曾遭遇債主上門逼債，張勇聞知，直接拿出800元幫她解圍。1999年，為了維護海底撈在西安的店面，身高不到160、當年只有21歲的她，曾帶領員工在半夜與60多個手持器械的鬧事者對峙。

19歲時，楊利娟就成了海底撈簡陽第一家店的店經理。21歲時，楊利娟被張勇派去西安，獨立運營海底撈跨區域經營的第一家店，統管100多名員工。彼時，初入西安的海底撈還籍籍無名，楊利娟透過一桌一桌地抓顧客，讓海底撈在西安市場站穩了腳跟，為實現跨區域運營奠定了基礎。

2012年起，楊利娟全面掌管海底撈所有門店運營，海底撈走出國門，在新加坡 開了海外首家門店，2013年進入美國。她是海底撈四大創始人之外、少數持股的高管之一。楊利娟2018年1月任海底撈首席營運官；2021年8月起，其擔任海底撈執行董事兼副首席執行官。